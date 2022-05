Stranger Things 4: Netflix ha "nascosto" il primo teaser del Volume 2, ecco come vederlo

News Serie TV

Esiste già un breve teaser trailer dei nuovi episodi Stranger Things 4 disponibili dal 1° luglio: vi spieghiamo come guardarlo in anteprima in streaming.

Se siete super fan di Stranger Things, probabilmente in poche ore avete divorato i primi 7 episodi della stagione 4 usciti ieri su Netflix. Per gli ultimi due episodi di questo capitolo, il Volume 2, dovremo aspettare il 1° luglio. Saranno episodi dalla durata extra (il 9 sarà lungo quanto o più di un film, 2 ore e 30 circa) ma probabilmente varranno l'attesa. Se però siete già molto curiosi, sappiate che Netflix ha già preparato una sorpresa, un piccolo easter egg tutto da scoprire dopo la visione dei primi 7 episodi. Prima ancora che venga pubblicato online, infatti, è disponibile il primo teaser trailer del Volume 2. Vi spieghiamo come vederlo.

Stranger Things 4: Il riassunto del Volume 1

La stagione 4 di Stranger Things è ripartita circa sei mesi dopo la battaglia dello Starcourt Mall, quando Undici aveva perso i suoi poteri e il Mindflyer aveva portato morte e distruzione a Hawkins. I protagonisti hanno vissuto diverse avventure in luoghi diversi: California, Creel House, Russia e Laboratorio di Hawkins. Tutte le storie a un certo punto si sono intrecciate spianando la strada alla conclusione della serie che arriverà con la quinta e ultima stagione e facendoci conoscere la verità su Vecna, la terribile creatura che ha terrorizzato Hawkins e i nostri beniamini nei nuovi episodi.

Stranger Things 4 vale l'attesa: La recensione della quarta stagione Leggi anche

Il primo teaser trailer del Volume 2

Netflix ci dà qualche anticipazione su ciò che ci aspetta negli episodi 8 e 9 rilasciando in gran segreto il teaser trailer del Volume 2. Per vederlo, gli abbonati Netflix devono aspettare che i titoli di coda dell'episodio 7 scorrano completamente e poi premere play su un pulsante che anticipa un'anteprima (invece del canonico pulsante che di solito compare alla fine di un episodio per riprodurre il successivo). Al momento, questo è l'unico modo per vederlo in via ufficiale, visto che non è ancora disponibile sui canali social di Netflix (ma su Twitter qualcuno l'ha già postato, e potete vederlo qui in basso). Il teaser, di 30 secondi, mostra alcuni brevi scorci di Undici, Hopper, Steve e gli altri in pericolo. Poi si sente la minacciosa voce di Vecna che avverte: "È finita Undici, tu mi hai liberato. Non puoi fermare questo adesso". In attesa di un nuovo trailer esteso, per placare la vostra curiosità correte a vedere questo!