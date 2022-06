Stranger Things 4: Il Volume 2 chiarirà i dubbi sull'orientamento sessuale di Will, promettono i Duffer

News Serie TV

I creatori di Strager Things fanno sapere che negli ultimi due episodi della quarta stagione verrà svelata tutta la verità sulla sessualità del personaggio di Noah Schnapp.

Le origini del Sottosopra, l'ambiguità del Progetto Nina, la sorte di Undici. Pare proprio che nessuno di questi misteri ancora rimasti irrisolti dopo l'uscita dei primi 7 episodi della stagione 4 di Stranger Things abbia fatto arrovellare e incuriosire i fan quanto quello sull'ambigua sessualità di Will,il personaggio interpretato da Noah Schnapp. Tanto che, dopo che sulla questione si erano già soffermati il produttore Shawn Levy e i protagonisti, hanno sentito il bisogno di chiarire le cose anche i creatori della serie, i fratelli Duffer. Parlando con TVLine, Matt e Ross Duffer hanno promesso che negli ultimi due episodi della stagione, in arrivo il 1° luglio su Netflix, la questione sarà risolta e tutto sarà più chiaro per gli spettatori.

Will è gay? Parlano i fratelli Duffer

Matt e Ross Duffer hanno ammesso di comprendere la cuoriosità dei fan dicendo: "Sono domande che è lecito farsi". Dall'altro lato, tuttavia, li hanno invitati a pazientare fino al 1° luglio, quando uscirà il Volume 2 di Stranger Things 4. "Le cose sembrano complicate soltanto perché non abbiamo ancora rilasciato l'intera stagione. Ma voglio solo che le persone guardino gli ultimi due episodi", ha detto Matt Duffer. In quegli episodi, ha assicurato, il pubblico avrà finalmente tutto chiaro.

"Ci sono archi narrativi della storia e archi dei personaggi. Finora, per come abbiamo strutturato la stagione, abbiamo rilasciato i primi due atti di questa storia. L'atto finale, che vedrete negli ultimi due episodi, risolverà molte cose, sia a livello narrativo che a livello dei personaggi. E poi alcune cose prepareranno la strada per l'ultima stagione", ha chiarito Ross Duffer. (Riusciremo finalmente a scoprire anche cosa si porta dietro Will in quel dipinto?).

Il successo di Stranger Things 4

Intanto Stranger Things 4, soltanto nei primi 3 giorni dall'uscita e con 287 milioni di ore di visione dal 27 al 29 maggio, ha già raggiunto il record di serie tv in lingua inglese più vista di sempre al debutto su Netflix, battendo Bridgerton. La serie non schioda dal primo posto della Top 10 di Netflix in ben 83 paesi in cui il servizio è presente e, come accaduto per le scorse stagioni, influenza mode e gusti musicali: il brano di Kate Bush Running Up That Hill, uscito 37 anni fa, è tornato in classifica proprio grazie alla serie.