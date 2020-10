Stranger Things 4: Le prime foto rubate dal set svelano nuove anticipazioni

News Serie TV

Nelle immagini trapelate in rete si intravedono gli attori Maya Hawke, Gaten Matarazzo, Joe Keery e Sadie Sink e una nuova location della quarta stagione.

Gli attori di Stranger Things sono sul set della quarta stagione, in Georgia, per continuare il lavoro bruscamente interrotto lo scorso marzo quando la pandemia aveva costretto la produzione a fermarsi. A meno di un mese dall'inizio dei lavori, iniziano già ad apparire sul web le prime foto scattate furtivamente. Nelle immagini, pubblicate dal sito Just Jared e subito diffuse via Twitter, si vedono alcuni protagonisti della serie e una nuova location, un negozio di videonoleggio, che ci permette di formulare nuove ipotesi sulla trama della prossima stagione.

Stranger Things 4: Le prime foto dal set confermano l'ambientazione dei nuovi episodi

Nelle foto in questione vediamo Joe Keery (Steve), Gaten Matarazzo (Dustin) e Sadie Sink (Max) insieme a Maya Hawke (Robin) che indossa giacca e cravatta. Si nota anche un'attrice, fin ora sconosciuta, che potrebbe essere il nuovo interesse amoroso di Steve. I protagonisti escono da un negozio di videonoleggio dove - dopo l'impiego allo Starcourt Mall della scorso stagione - lavorerà Steve nei nuovi episodi, anticipazione confermata dalla targhetta che Keery indossa sulla giacca. I dettagli più importanti, tuttavia, sono dei poster di film che si vedono sulla vetrina del negozio: sono di L'uomo con la scarpa rossa con Tom Hanks e Voglia di vincere con Michael J. Fox, pellicole uscite nei cinema nel 1985 ma disponibili per il noleggio in videocassetta nel 1986. I nuovi episodi quindi, come si immaginava, saranno ambientati nel 1986. Ciò potrebbe significare che nella trama della prossima stagione trovi spazio anche il disastro di Chernobyl; non sarebbe così strano, dal momento che già nella terza stagione avevamo visto i russi alle prese con esperimenti nucleari.

sadie sink and gaten matarazzo were also seen filming with them at the same location pic.twitter.com/CKuKeTmPVf — best of stranger things (@sthingstuff) October 21, 2020

Le altre anticipazioni di Stranger Things

Sebbene gli autori e gli attori siano stati molto cauti nel rivelare altri dettagli, nei mesi scorsi sono trapelate diverse anticipazioni sulla quarta stagione di Stranger Things. La più importante, ovviamente, riguarda il destino di Hopper (David Harbour) che, a quanto pare, alla fine della terza stagione non è morto come ci avevano fatto credere. Come ha svelato un primo trailer, lo sceriffo si trova imprigionato in Russia. È molto probabile che sia lui il misterioso "americano" cui si è fatto cenno negli ultimi secondi della terza stagione. Sappiamo, inoltre, che i nuovi episodi allargheranno i confini del racconto: nel teaser trailer che annunciava la quarta stagione si leggeva "non siamo più a Hawkins". Riguardo le sorti di Undici (Millie Bobby Brown), c'è chi crede che nella stagione 4 la ragazzina diventerà cattiva perché "rapita" dal Mindflyer ma, per il momento, si tratta solo di supposizioni.

