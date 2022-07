Stranger Things 4: La spiegazione del finale e quel segreto che cambia tutto

News Serie TV

Il Volume 2 della quarta stagione di Stranger Things ha chiarito diversi dubbi dei fan risolvendo, in particolare, uno dei più grandi misteri della serie: ecco di cosa si tratta (SPOILER).

Gli ultimi due episodi della quarta stagione di Stranger Things hanno spianato la strada alla stagione finale, la quinta, nella quale tutte le domande sollevate nel corso della serie troveranno una risposta. Già nel concitato (e lunghissimo) finale del Volume 2 della stagione 4, tuttavia, gli autori hanno fatto luce su uno dei più importanti misteri della serie, uno dei punti cardine della mitologia creata dai fratelli Duffer. Vi spieghiamo perché.

ATTENZIONE: Da questo punto in poi seguiranno spoiler per chi non ha visto il Volume 2 della quarta stagione cioè gli episodi 8 e 9.

Stranger Things 4: Come è finita la quarta stagione

Nel finale di Stranger Things 4 è andata in scena la battaglia più importante vista finora nella serie, quella tra Undici (Millie Bobby Brown) e Vecna alias Henry Creel alias Uno (Jamie Campbell Bower), un tempo il primo bambino dotato di poteri soprannaturali entrato nel programma di sperimentazione di Martin Brenner e poi trasformato nel terribile mostro che ha terrorizzato Hawkins in questa quarta stagione. Quest'ultimo è riuscito a portare a compimento la prima fase del suo piano per dominare il mondo aprendo una crepa tra il mondo reale e il Sottosopra. Steve, Robin e Nancy sono riusciti a renderlo più debole ma - come ha sottolineato Will che ne sentiva ancora la presenza - è decisamente vivo e si trova da qualche parte nel Sottosopra. A pagare il prezzo più alto sono stati Max (Sadie Sinx), miracolosamente riportata in vita da Undici ma caduta in un coma all'apparenza irreversibile, e Eddie (Joseph Quinn), sacrificatosi per i suoi compagni gettandosi "in pasto" ai carnivori pipistrelli del Sottosopra. Riunitisi finalmente di nuovo a Hawkins, Undici e i suoi amici hanno constatato che il mondo, a partire da Hawkins, si sta trasformando in una landa senza vita: come invertire questo processo ormai avviato da Vecna?

La spiegazione: Vecna/Henry/Uno è il Mind Flyer

Durante lo scontro tra Undici e Vecna, il mostro ha svelato nuovi dettagli sulla sua permanenza nel Sottosopra e su come si sia "adattato" a questo ambiente diventando "un esploratore" e scoprendo "qualcosa che avrebbe cambiato tutto". Nel finale del Volume 1 di Stranger Things 4 avevamo scoperto che era stata proprio Undici a scaraventare Henry/Uno in questa misteriosa dimensione ma gli ultimi due episodi hanno chiarito che tutto ciò che è accaduto nella serie fin dalla prima stagione era opera di Vecna/Henry/Uno. In particolare, quest'ultimo ha svelato che lui stesso ha trasformato un ammasso di particelle informi presenti nel Sottosopra nel Mind Flyer, la creatura che Will aveva visto già quando era rimasto intrappolato in quella dimensione nella prima stagione e che abbiamo conosciuto meglio a partire dalla seconda; la stessa che poi ha ucciso Billy nella terza stagione e ha terrorizzato Hawkins a lungo.

"Ho visto un mezzo per realizzare il mio potenziale, per trascendere la mia forma umana, per diventare il predatore che ero destinato a essere", dice Vecna ​​a Undici nell'episodio 9. Capiamo, pertanto, che il Mind Flyer non è altro che un'emanazione di Vecna: non a caso ha la forma di un ragno, precisamente di una vedova nera, la creatura prediletta da Henry. Grazie al portale aperto da Undici nella prima stagione, è riuscito a insinuarsi a Hawkins pianificando di rompere una volta per tutte la barriera tra i due mondi. Svelato questo importante mistero, ne restano comunque altri (uno per tutti: come hanno fatto i russi a "imprigionare" alcune particelle e diversi Demogorgoni?) che confidiamo verranno risolti nell'ultima stagione della serie.