Stranger Things 4: La quarta stagione potrebbe essere la migliore di sempre, ecco perché

Il produttore della serie Netflix Shawn Levy spiega perché i ritardi a causa della pandemia potrebbero aver fatto molto bene alle sceneggiature dei prossimi episodi.

La pazienza dei fan di Stranger Things è messa duramente alla prova in questi mesi a causa dei ritardi nella produzione della quarta stagione dovuti alla pandemia. Come sappiamo, infatti, lo scorso marzo il set aveva dovuto chiudere i battenti per via del coronavirus e non ha riaperto prima del mese di ottobre quando, finalmente, gli attori sono tornati a girare rispettando tutte le nuove misure di sicurezza. Passeranno ancora diversi mesi prima che l'amata serie soprannaturale di Netflix possa tornare in streaming con i nuovi episodi ma, pare, l'attesa verrà ripagata con una quarta stagione spettacolare che il produttore Shawn Levy si è spinto a definire "la migliore di sempre". Sarà davvero così? Ecco la sua spiegazione e le sue ultime dichiarazioni.

Stranger Things 4: Per Shawn Levy la pandemia ha fatto bene alla serie

Intervistato da Collider in occasione della presentazione della sua nuova serie in arrivo in streaming su Netflix Dash & Lily, Levy ha fatto alcune dichiarazioni che renderanno sicuramente molto impazienti ma anche più speranzosi i fan di Stranger Things. A proposito dei ritardi causati dalla pandemia, lo sceneggiatore ha detto:

"Dirò solo che la pandemia ha ritardato di molto le riprese e quindi il lancio della stagione 4, che non ha ancora una data di uscita. Ma ha avuto un impatto molto positivo, permettendo ai Fratelli Duffer, per la prima volta, di scrivere l’intera stagione prima di girarla, e di avere il tempo di riscriverla in un modo che raramente era stato fatto prima. Per cui la qualità di queste sceneggiature è eccezionale, forse la migliore di sempre"

Pare, quindi, che la qualità delle sceneggiature sarà molto alta perché gli autori hanno avuto la possibilità di correggerle e rivederle più volte. Non hanno dovuto continuare a scrivere a riprese già iniziate e si sono potuti concentrare anche su altri aspetti tecnici, migliorandoli. Considerati gli elogi che le scorse stagioni della serie si erano già portati a casa, quest'affermazione di Levy appare audace e ci fa sperare in una stagione ancora più coesa ed entusiasmante delle altre.

Stranger Things 4: Le riprese proseguono in Georgia

Intanto fortunatamente la produzione della quarta stagione di Stranger Things procede a gonfie vele ad Atlanta, in Georgia e sono iniziate ad arrivare anche le prime anticipazioni. Oltre al ritorno di Hopper (che non è morto come ci avevano fatto credere), pare che nei prossimi episodi vedremo nuovi personaggi tra cui il fratello dell'interprete di Robin Maya Hawke, Levon, paparazzato sul set qualche giorno fa. Altre foto rubate dal set hanno mostrato gli attori Maya Hawke, Gaten Matarazzo, Joe Keery e Sadie Sink girare in una nuova location, un negozio di videonoleggio. Grazie a quelle immagini, abbiamo avuto la conferma che la prossima stagione sarà ambientata nel 1986.

