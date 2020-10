Stranger Things 4: Il fratello di Maya Hawke sarà un nuovo personaggio?

News Serie TV

Sul set della serie di Netflix è stato avvistato Levon Hawke, il fratello dell'attrice che interpreta Robin: che ruolo avrà?

Sembra proprio che la famiglia Thurman-Hawke si allargherà in Stranger Things 4. Nuove foto rubate dal set della quarta stagione, che si sta girando in queste settimane in Georgia, mostrano un nuovo misterioso personaggio. La notizia non avrebbe niente di clamoroso se l'attore in questione non fosse Levon Hawke, figlio di Uma Thurman e Ethan Hawke e fratello di Maya Hawke, unitasi al cast della serie a partire dalla scorsa stagione nei panni dell'eccentrica Robin. Che ruolo è stato affidato a Levon Hawke? Per il momento Netflix non ha confermato la notizia né ha reso note ulteriori informazioni riguardo questo personaggio. In rete, tuttavia, sono fioccate le ipotesi.

a new character was spotted filming at the video store pic.twitter.com/Fx0J1lIjC0 — best of stranger things (@sthingstuff) October 22, 2020

Levon Thurman Hawke (Maya's Brother) Joins the Cast of #StrangerThings4! pic.twitter.com/MqrD7b0uit — StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) October 22, 2020

Levon Hawke nel cast di Stranger Things 4?

Nelle nuove foto, che hanno fatto rapidamente il giro del web, si vede Levon Hawke sul set della serie accanto all'interprete di Steve Joe Keery. L'attore indossa abiti da rocker ribelle e sfoggia una pettinatura punk. Non sorprenderebbe se Levon e Maya interpretassero due fratelli anche nella serie. È impossibile stabilire se il suo ruolo, secondo alcune fanpage di Stranger Things un personaggio di nome Eddie, sarà regolare, ricorrente o solo una guest star. In ogni caso per Levon Hawke, appena diciottenne, si tratterebbe della prima esperienza da attore professionista.

Stranger Things 4: Le altre anticipazioni

Solo pochi giorni fa erano apparse sul web le prime foto dal set di stranger Things 4 che avevano mostrato gli attori Maya Hawke, Gaten Matarazzo, Joe Keery e Sadie Sink girare in una nuova location, un negozio di videonoleggio. Grazie a quelle immagini, abbiamo avuto la conferma che la prossima stagione sarà ambientata nel 1986. L'informazione si aggiunge alle numerose anticipazioni già trapelate nei mesi scorsi: il ritorno di Hopper (che non è morto come ci avevano fatto credere), nuove location (pare che nei prossimi mesi le riprese si sposteranno dalla Georgia al New Mexico), la partecipazione di Joel Stoffer e molto altro.

