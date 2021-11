Stranger Things 4 arriva nell'estate del 2022: I titoli degli episodi

News Serie TV

In occasione dello Stranger Things Day, Netflix ha svelato come si intitoleranno i nuovi attesissimi episodi della quarta stagione.

Oltre a diffondere un nuovo interessantissimo teaser di Stranger Things 4, in occasione dello Stranger Things Day (la giornata in cui i fan hanno celebrato la data in cui Will Beyers è scomparso dando inizio all'intera storia, il 6 novembre 1985), Netflix ha svelato in anteprima con il video che vedete qui sotto tutti i titoli degli episodi della quarta stagione. Ma non è tutto: abbiamo scoperto che la serie soprannaturale creata dai fratelli Duffer tornerà in streaming nell'estate del 2022 (e non in primavera, come suggeriva l'ultimo teaser in cui Undici dava appuntamento all'amico Mike alle vacanze di primavera).

Una maledizione, un massacro e... il ritorno di Billy? I titoli degli episodi di Stranger Things 4

Nella quarta stagione, Stranger Things avrà un episodio in più rispetto al ciclo precedente che era di 8 episodi. Come accennato in precedenza, dunque, ci sarà un episodio specuale che racconterà la origin story di uno dei protagonisti (sulla falsa riga di quanto accaduto in un episodio della seconda stagione, quando Undici partiva per Chicago alla ricerca di una ragazza con dei poteri molto simili ai suoi. Forse in questo caso il protagonista sarà Hopper?). Ecco, nel dettaglio, tutti i titoli dei 9 nuovi episodi di Stranger Things che arriveranno su Netflix nell'estate del 2022, quindi a ben tre anni di distanza dalla stagione 3.

Capitolo uno - Hellfire Club

Capitolo due - La maledizione di Vecna

Capitolo tre - Il mostro e la supereroina

Capitolo quattro - Caro Billy

Capitolo cinque - Il progetto Nina

Capitolo sei - Il tuffo

Capitolo sette - Il massacro al laboratorio di Hawkins

Capitolo otto - Papà

Capitolo nove - Il piano

Nei titoli c'è un riferimento a Dungeons & Dragons (La maledizione di Vecna), uno a una presunta lettera che qualcuno forse scrive al defunto fratello di Max, morto la scorsa stagione (Caro Billy), il ritorno al laboratorio di Hawkins (Il massacro al laboratorio di Hawkins) come aveva già anticipato un teaser diffuso in precedenza e un riferimento al "Papà" (in originale proprio Papa) che è come Undici chiamava lo scienziato Martin Brenner (Matthew Modine), che molto probabilmente tornerà nel nuovo ciclo di episodi.

Tutte le ultime anticipazioni

Ricorderete che nel finale della terza stagione di Stranger Things, dopo la distruzione del Mind Flayer e la chiusura del portale nel laboratorio russo sotto il centro commerciale, avevamo visto la famiglia Byers in procinto di lasciare Hawkins e trasferirsi in una nuova città. Come rivelato nel teaser trailer diffuso per lo Stranger Things Day, sono trascorsi altri sei mesi da allora e Eleven vive con i Byers in California. In una lettera a Mike, la giovane supereroina - ora privata dei suoi poteri - prospetta al suo amico speciale "la migliore vacanza primaverile di sempre". Ma qualcosa lascia supporre che le cose non andranno come sperato.

Per tutte le altre news sulla serie e per rimanere sempre aggiornati, vi consigliamo di consultare il nostro approfondimento con tutte le anticipazioni e quello che sappiamo su Stranger Things 4.