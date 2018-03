Stranger Things 3: Una promozione e un'aggiunta al cast

Ufficializzata la terza stagione, per Stranger Things si comincia a parlare di quelli che saranno i volti nuovi nei prossimi 8 episodi. Priah Ferguson, che in realtà tanto nuova non lo è, tornerà a fare parte del cast - questa volta come regolare - dopo essere entrata nel cuore dei fan. Maya Thurman-Hawke, vista di recente nella miniserie Little Women, ha ottenuto invece un nuovo ruolo.

Ferguson tornerà a vestire i panni di Erica, la sorella ostinata di Lucas (Caleb McLaughlin), ora affiancata da un nutrito gruppo di amici. Stanca di stare in disparte, la ragazzina si imbarca in un'avvincente missione per salvare Hawkins da un nuovo e inaspettato pericolo che incombe minaccioso. Thurman-Hawke, anch'essa un nuovo membro del cast regolare, sarà nel frattempo Robin, una ragazza alternativa, astuta e spiritosa che, annoiata dalla sua routine quotidiana, vuole aggiungere un po' di emozione alla sua vita. Tuttavia, arriva a trovarne fin troppa quando scopre un oscuro segreto in città.

Sfortunatamente, l'attesa per i nuovi episodi di Stranger Things sarà molto lunga: stando alle ultime dichiarazioni, con ogni probabilità i nuovi episodi non saranno disponibili prima del 2019. Di questi sappiamo che saranno ambientati circa un anno dopo gli ultimi eventi, nel 1985.