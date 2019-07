Stranger Things 3: La quarta stagione cambierà ambientazione? [SPOILER]

News Serie TV

Non c'è ancora la conferma ufficiale di Netflix, ma sappiamo tutti che sarà solo una formalità: considerando che è la serie più vista del servizio di streaming, già sappiamo che Stranger Things avrà una quarta stagione. In un'intervista con Entertainment Weekly, i due autori del drama fantascientifico hanno già dato qualche anticipazione di cosa succederà nel nuovo eventuale ciclo di episodi. Se non avete ancora finito di vedere la terza stagione, vi consigliamo di non leggere oltre per evitare spoiler.

Stranger Things 3: Trailer Ufficiale della Serie TV - HD

Nel finale di Stranger Things 3, abbiamo lasciato la famiglia Byers (Winona Ryder, Noah Schnapp e Charlie Heaton), e Undici (Millie Bobby Brown) mentre inscatolavano anni di vita per trasferirsi a Chicago, lasciandosi Hawkins alle spalle, e nel frattempo a Kamchatka, in Russia, si stava sviluppando un nuovo demogorgone. È quindi piuttosto scontato che la prossima stagione non si svolgerà esclusivamente nella cittadina dell'Indiana."Credo che la cosa più importante che accadrà in Stranger Things 4 è che avremo la possibilità di ampliarci", ha commentato Matt Duffer: "Non in termini di pubblico e neanche di effetti speciali: potremo sviluppare la trama in luoghi diversi da Hawkins". "È ovvio che ci sarà la Russia, considerando la scena dei credits", ha confermato Ross Duffer, aggiungendo: "Siamo decisamente entusiasti del potenziale che abbiamo tra le mani. Sarà una stagione molto diversa da questa, ma credo che sia la cosa giusta da fare e penso proprio che sarà emozionante".

Insomma, stando a queste premesse, la quarta stagione dovrebbe muoversi tra Hawkins, Chicago e Kamchatka. Considerando che nella seconda tornata di episodi siamo già stati nella "windy city" per seguire Undici, è plausibile credere che la vedremo riunirsi con sua sorella Kali (Linnea Berthelsen), e che quest'ultima giocherà un ruolo importante all'interno degli eventi futuri. In Russia, invece, c'è un prigioniero americano, la cui identità deve ancora essere svelata e in molti sperano tanto si tratti di Hopper.