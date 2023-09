Starz fa pulizia tra le sue Serie TV: cancellate Heels, Run The World e Blindspotting

News Serie TV

La rete via cavo americana ha rinunciato anche alla nuova serie The Venery of Samantha Bird che era già entrata in produzione.

Gli effetti del lungo sciopero degli sceneggiatori - che finalmente sembra essere vicino alla fine, grazie a un accordo imminente tra WGA e produttori di Hollywood - colpiscono anche la rete via cavo Starz. Il network ha cancellato tre delle sue serie tv di punta - Heels, Run The World e Blindspotting - e ha rinunciato a un progetto che era entrato già in produzione, The Venery of Samantha Bird.

Heels, Run The World e Blindspotting non avranno una terza stagione

Heels, Run The World e Blindspotting si fermano tutte dopo sole due stagioni. Heels, molto apprezzata dalla critica, ha raccontato la storia di uomini e donne che inseguono i loro sogni nel mondo del wrestling professionistico delle piccole città. Ambientato in una comunità affiatata della Georgia, il drama ruotava attorno a una federazione di wrestling a conduzione familiare nella quale due fratelli rivali (interpretati da Stephen Ammell e Alexander Ludwig) combattevano per decretare chi dei due debba seguire le orme del defunto padre. La serie si ferma nonostante il finale della seconda stagione abbia lasciato in sospeso diverse storie.

Definita una Sex and the City più inclusiva e creata da Leigh Davenport, Run the World è una comedy che ha raccontato la vita di quattro amiche sulla trentina che vivono e amano ad Harlem, il quartiere di Manhattan nella città di New York conosciuto per essere un grande centro culturale e commerciale della comunità afroamericana. Nel cast Amber Stevens West, Bresha Webb, Corbin Reid, Tosin Morohunfola, Stephen Bishop, Andrea Bordeaux e altri.

Blindspotting, dramedy spin-off dell'omonimo film del 2018 con Daveed Diggs, ha portato avanti la storia di Ashley (interpretata nuovamente da Jasmine Cephas Jones). Alle prese con una vita borghese a Oakland, la donna si ritrovava ad affronta una crisi quando, in seguito all'arresto del compagno e padre di suo figlio, è costretta a trasferirsi dalla madre e dalla sorellastra dell'uomo.

The Venery of Samantha Bird con Kathering Langford non va avanti

Ordinato circa un anno fa e creato da Anna Moriarty, The Venery of Samantha Bird è un thriller psicologico di 8 episodi. L'ex star di Tredici Katherine Langford interpretava la Samantha Bird del titolo, una giovane che durante una visita alla famiglia nel New England ritrova un suo amore d'infanzia e si getta a capofitto in una storia d'amore all'apparenza perfetta, che sembra uscita da un libro delle fiabe. Ma sotto le apparenze, si nasconde un segreto inquietante. La serie era entrata in produzione qualche mese fa, ma i lavori sono stati sospesi lo scoso maggio a causa degli scioperi, quando mancavano solo due episodi da girare.