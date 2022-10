Stargirl cancellata dopo tre stagioni

News Serie TV

La terza stagione della serie che ha raccontato le gesta della giovane eroina DC Comics sarà l'ultima, ma l'ideatore Geoff Johns promette un finale chiuso.

Gli enormi cambiamenti strutturali che stanno interessando la rete americana The CW, con l'addio dello storico CEO Mark Pedowitz e l'acquisizione per il 75% dal colosso Nexstar Media Group, non hanno risparmiato neppure Stargirl. La rete ha annunciato che la terza stagione della serie sulla giovane eroina DC Comics Courtney Whitmore, attualmente in onda negli Stati Uniti, sarà l'ultima. L'ideatore e produttore esecutivo Geoff Johns, tuttavia, ha rassicurato subito i fan facendo sapere che l'ultimo episodio della serie - in onda in madrepatria il prossimo dicembre - sarà un finale chiuso e soddisfacente.

Stargirl: I motivi della cancellazione

La notizia della cancellazione di Stargirl non arriva del tutto inaspettata, visto che i primi 8 episodi della terza stagione hanno attirato una media di 660.000 spettatori totali pari a un rating nel target demografico 18-49 anni dello 0,1, in calo rispettivamente del 25 e 50 percento rispetto allo scorso anno. I già citati cambiamenti che stanno investendo la rete hanno fatto il resto. L'annuncio arriva a meno di una settimana dalla cancellazione di un'altra serie della rete, Nancy Drew che si concluderà nel 2023 così come altri due pilastri, The Flash e Riverdale.

Le rassicurazioni dell'ideatore

Stargirl è stata creata per DC Comics nel 1999 da Geoff Johns come tributo alla sorella morta in un incidente aereo. La serie live-action, prodotta dallo stesso Johns insieme con Greg Berlanti, segue Brec Bassinger (School of Rock) nei panni di Courtney Whitmore, un'adolescente solitaria e un po' ribelle che unisce le forze con un improbabile gruppo di coetanei per sconfiggere una serie di potentissimi nemici provenienti dal passato. Commentando la notizia, Johns ha fatto sapere tramite una dichiarazione: "Stargirl ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore per molte ragioni. Con tutti i cambiamenti in corso sulla rete, eravamo consapevoli che forse questa sarebbe stata l'ultima stagione. Quindi l'abbiamo scritta pensando a questo e abbiamo realizzato quella che credo sia la migliore stagione di Stargirl, con un finale completamente chiuso".

Le riprese della serie, lo ricordiamo, erano già terminate lo scorso marzo. Perciò Geoff Johns ha colto l'occasione per ringraziare tutti i colleghi che hanno lavorato alla serie. “Il cast e la troupe sono straordinari e vorrei ringraziarli per avermi aiutato a dare vita a questa serie”, ha continuato Johns. A proposito della protagonista Vrec Bassinger ha detto che “ha incarnato Courtney in ogni modo possibile, con grazia, forza e umorismo, superando le mie più rosee aspettative". Infine ha concluso: "Sono grato a WBTV e The CW per averci dato una casa per raccontare questa storia e per onorare la mia amata defunta sorella, e sono oltremodo grato alla stampa e ai fan che ci hanno sempre sostenuto per tre fantastiche stagioni. La maggior parte delle serie non arriva mai così lontano. Non potremmo essere più orgogliosi del nostro show e della community di fan che ha costruito!".