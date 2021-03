Star Wars: The Bad Batch, Disney+ svela la data e il trailer ufficiale della nuova serie animata

News Serie TV

La serie animata originale targata Lucasfilm debutterà in streaming a partire dal 4 maggio.

Una coincidenza? Sicuramente no! Star Wars: The Bad Batch, la nuova serie animata ambientata nell'universo fantascientifico di Star Wars (la quarta dopo le apprezzate The Clone Wars, Rebels e Resistance) sarà disponibile in streaming su Disney+ dal 4 maggio, una data molto cara ai fan della saga che proprio in quell'occasione festeggiano lo Star Wars Day, il giorno dedicato al franchise creato da George Lucas. Ecco il trailer ufficiale, che vi proponiamo nella versione doppiata in italiano.

La trama di Star Wars: The Bad Batch

Scritta da Jennifer Corbett (NCIS), The Bad Batch segue il gruppo di cloni sperimentali d’elite della Bad Batch (introdotti per la prima volta in Star Wars: The Clone Wars) mentre trovano la propria strada in una galassia in rapido cambiamento nell’immediato dopoguerra della Guerra dei Cloni. Ognuno dei membri della Bad Batch – una squadra speciale di cloni che variano geneticamente rispetto ai loro fratelli dell’Esercito dei Cloni – possiede un'eccezionale e singolare abilità che li rende soldati straordinariamente efficienti nonché un formidabile equipaggio.

Dave Filoni (già regista di The Mandalorian e nel team di Star Wars: The Clone Wars), Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance) e Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS) sono i produttori esecutivi di Star Wars: The Bad Batch, il cui team di produzione include anche Carrie Beck (The Mandalorian, Star Wars Rebels) e Josh Rimes (Star Wars Resistance).

Il 4 maggio sarà rilasciata una speciale premiere di Star Wars: The Bad Batch della durata di 70 minuti, a cui seguiranno poi nuovi episodi ogni venerdì a partire dal 7 maggio. Di seguito potete vedere anche il poster ufficiale rilasciato da Disney+.