Star Wars: La serie The Mandalorian parte con un colpo di scena [SPOILER]

La serie è una delle prime novità del servizio di video in streaming Disney+.

Ieri ha esordito negli Stati Uniti The Mandalorian, la prima serie tv live-action ambientata nell'universo di Star Wars. Un appuntamento molto atteso che, sin dai primi minuti, ha saputo riservare sorprese. L'episodio di apertura, l'unico per ora reso disponibile dal nuovo servizio di video in streaming Disney+, si è concluso con un colpo di scena, l'inaspettata comparsa di un personaggio legato forse a un altro molto amato dai fan di Guerre stellari.

The Mandalorian: Cos'è successo nel primo episodio

Il primo capitolo di questa storia ambientata tra Il ritorno dello Jedi e Il risveglio della Forza ha mostrato il cacciatore di taglie mandaloriano interpreto da Pedro Pascal introdursi in un complesso pesantemente sorvegliato per recuperare una misteriosa preda, dopo un altro incarico in giro per la galassia necessario per presentarsi come si deve al pubblico. Ha scoperto infine che l'obiettivo della sua missione era un neonato, della stessa rara specie dell'amato Yoda. La preda, che probabilmente ha molti più anni di quanto si possa pensare giacché Yoda sfiorò il millennio, stava per essere uccisa da un altro cacciatore di taglie, il droide IG-11, ma il protagonista lo ha fermato in tempo, evitando anche di spartire con lui la ricca ricompensa.

Star Wars: La storia prima della Serie TV di Disney+

Al momento non è chiaro se il neonato sia legato o meno a Yoda, che ricordiamo morì durante Il ritorno dello Jedi. Se lo fosse, per il franchise sarebbe una svolta non da poco. Nel corso dei vari Star Wars, infatti, la specie di appartenenza di Yoda è rimasta sconosciuta, pur avendo prodotto membri dell'Ordine Jedi, il più famoso dei quali proprio Yoda. George Lucas, l'ideatore del franchise, ha sempre scoraggiato qualsiasi tentativo di esplorare le origini del personaggio, spiegando che "È misterioso. È magico. Non ha un background. Arriva e se ne va. È il sovversivo e misterioso sconosciuto che entra nel film e poi se ne va alla fine".

Negli Stati Uniti, la risposta al lancio di Disney+ dev'essere stata mastodontica, a giudicare dai problemi che hanno tediato l'accesso alla piattaforma durante le prime ore. Mentre il Italia il servizio si farà attendere fino al 31 marzo del prossimo anno, oltreoceano la programmazione della prima stagione di The Mandalorian proseguirà con un nuovo episodio ogni settimana. Restiamo quindi in attesa di sviluppi.