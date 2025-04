Star Wars: L'ex showrunner di Lost Carlton Cuse lavora a una nuova serie tv

News Serie TV

Carlton Cuse sta sviluppando insieme a suo figlio Nick Cuse una nuova serie ambientata nella Galassia di Star Wars: il progetto è ancora segretissimo, ecco quello che sappiamo.

L'universo di Star Wars continua a espandersi, e lo fa chiamando a raccolta un altro importante nome della televisione americana. Secondo quanto riportato da Variety e anticipato da The InSneider, Carlton Cuse - noto soprattutto per essere stato il co-showrunner della serie cult Lost - sarebbe al lavoro su una nuova serie ambientata nella Galassia lontana lontana, affiancato per la prima volta dal figlio Nick Cuse.

Star Wars: I primissimi dettagli della serie di Carlton Cuse

Il progetto è ancora nelle primissime fasi di sviluppo, infatti non è stato annunciato ufficialmente durante la convention Star Wars Celebration 2025 che si è tenuta nei giorni scorsi a Tokyo. Al momento non si conoscono dettagli sulla trama, il periodo storico in cui sarà ambientato all'interno della timeline di Star Wars, né tantomeno quali personaggi o attori saranno coinvolti. Tuttavia, l'annuncio ha già generato molta curiosità, vista la figura di Carlton Cuse, produttore e sceneggiatore di spicco nel panorama televisivo.

La carriera di Carlton Cuse

Carlton Cuse è un nome che agli appassionati di serie tv suona familiare, soprattutto perché è stato il co-showrunner di Lost, insieme a Damon Lindelof, per tutta la durata della serie. Dopo quella storica esperienza, ha continuato a lasciare il segno con serie come Bates Motel, The Strain, Tom Clancy’s Jack Ryan e Locke & Key. Di recente ha anche lavorato su Pulse, il primo medical drama originale prodotto da Netflix. Suo figlio Nick Cuse ha invece costruito una carriera come sceneggiatore e produttore, firmando progetti come Watchmen, Station Eleven e Masters of the Air.

Gli altri nomi di Lost legati a Star Wars

Quello di Carlton Cuse non è il primo nome legato a Lost a essere coinvolto nella saga di Star Wars: J.J. Abrams, co-creatore della serie, ha diretto Star Wars: Il risveglio della Forza e L'Ascesa di Skywalker. Anche Damon Lindelof era stato ingaggiato per scrivere un film incentrato sul personaggio di Rey, ma è stato successivamente allontanato dal progetto.

Nel frattempo, Lucasfilm continua a lavorare su numerosi progetti, tra cui un film diretto da Taika Waititi, una nuova trilogia firmata da Simon Kinberg e il recentemente annunciato Star Wars: Starfighter, diretto da Shawn Levy e con Ryan Gosling come protagonista. Insomma, l'universo di Star Wars continua a ampliarsi e l'ingresso dei Cuse potrebbe rappresentare una nuova fase rinnovata creatività alla base del franchise. Aspettiamo, curiosi, ulteriori dettagli.

