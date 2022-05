Star Wars Ahsoka: Iniziate le riprese dello spin-off di The Mandalorian con Rosario Dawson

News Serie TV

Avviata la produzione della nuova serie ambientata nell'universo di Star Wars: l'annuncio di Disney+.

La "galassia lontana lontana" di Star Wars non è mai stata così 'popolata' come in questi ultimi anni. Quando mancano poco più di due settimane all'uscita della serie Obi-Wan Kenobi su Disney+ il 27 maggio, il servizio di video in streaming fa sapere che sono iniziate le riprese di Ahsoka, il secondo spin-off di The Mandalorian. La serie, attesa prossimamente, riporterà Rosario Dawson nei panni dell'ex jedi Ashoka Tano, già vista in The Clone Wars, The Mandalorian e nella più recente The Book of Boba Fett.

La trama e il cast di Star Wars: Ahsoka

La serie dedicata ad Ahsoka Tano, annunciata subito dopo la conclusione della seconda stagione di The Mandalorian a dicembre 2020, sarà ambientata cinque anni dopo i fatti de Il ritorno dello Jedi. Vedrà l'ex Jedi continuare a dare la caccia a Ezra Bridger e al Grand'Ammiraglio Thrawn insieme alla sua compagna d'armi Sabine Wren (che sarà interpretata da Natasha Liu Bordizzo). Sembra ormai certo che Hayden Christensen - che rivedremo molto presto già in Obi-Wan Kenobi - riprenderà il suo ruolo di Darth Vader/Anakin, presumibilmente nei flashback nei panni di Maestro Jedi che lavora con il suo Padawan, Ahsoka.

Da notizie precedenti sappiamo che in Ahsoka reciteranno anche Mary Elizabeth Winstead (Fargo), Ivanna Sakhno (High Fidelity) e Ray Stevenson (Vikings), scelti per ruoli ancora misteriosi.