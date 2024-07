Star Trek: Una nuova serie in sviluppo, il teaser trailer di Section 31 e altri annunci e anteprime dal Comic-Con

News Serie TV

Alla convention di San Diego annunciate anche nuove aggiunte al cast di Star Trek: Starfleet Academy e mostrato il teaser trailer della stagione finale di Star Trek: Lower Decks

Lo Star Trek Universe continua a espandersi a Paramount+ nonostante la recente conclusione di Star Trek: Discovery, la serie tv da cui tutto è ricominciato. Durante un panel ricco di annunci e anteprime, i fan del franchise di fantascienza accorsi al Comic-Con di San Diego hanno scoperto di una nuova interazione in sviluppo, una comedy live-action di Tawny Newsome (Star Trek: Lower Decks) e Justin Simien (Dear White People), e visto le primissime sequenze del film tv Star Trek: Section 31, tra le altre cose. Scopriamoli tutti.

Una nuova serie tv in sviluppo

Ancora senza un titolo, la nuova serie tv, che Newsome e Simien stanno scrivendo con il demiurgo del franchise Alex Kurtzman, vede gli outsider della Federazione che servono uno scintillante pianeta-resort scoprire che le loro gesta quotidiane vengono trasmesse all'intero quadrante. La comedy, è stato anticipato, presenterà bravate in stile 25° secolo e strane coppie.

Il primo teaser trailer di Star Trek: Section 31

Paramount+ ha svelato il primo teaser trailer di Star Trek: Section 31, il film tv in uscita all'inizio del prossimo anno con il premio Oscar Michelle Yeoh nei panni del personaggio da lei interpretato in Star Trek: Discovery, la deliziosamente malvagia imperatrice Philippa Georgiou. È stato annunciato inoltre che Miku Martineau (Honor Society) reciterà nel film nei panni della versione più giovane di Georgiou.

Il teaser trailer mostra i primi giorni dell'ascesa al potere di Georgiou, prima di passare a quelli come "tiranna". Si ritrova coinvolta in una divisione di operazioni segrete della Flotta Stellare nota come Sezione 31, insieme a un gruppo eterogeneo di agenti. Il resto del cast include Omari Hardwick (Power), Kacey Rohl (The Magicians), Sam Richardson (Veep), Sven Ruygrok (One Piece), Robert Kazinsky (True Blood), Humberly Gonzalez (Ginny & Georgia) e James Hiroyuki Liao (Presunto innocente).

Robert Picardo e altri veterani nel cast di Star Trek: Starfleet Academy

Diversi attori e attrici si sono uniti alla prossima novità Star Trek: Starfleet Academy. Si tratta di Gina Yashere (Bob Hearts Abishola) e di quattro nomi già noti al pubblico di Star Trek: Robert Picardo, Tig Notaro, Mary Wiseman e Oded Fehr, nuovamente nei panni del Dottore, visto nelle sette stagioni di Star Trek: Voyager, e di Jett Reno, Sylvia Tilly e Charles Vance, incontrati nella più recente Star Trek: Discovery.

Starfleet Academy segue un gruppo di giovani cadetti unirsi per perseguire un sogno comune di speranza e ottimismo. Sotto lo sguardo attendo ed esigente dei loro istruttori, questi individui scoprono cosa serve per diventare ufficiali della Flotta Stellare mentre affrontano amicizie nascenti, rivalità esplosive, primi amori e un nuovo nemico che minaccia sia l'Accademia che la Federazione stessa. I precedentemente annunciati Bella Shepard (Wolf Pack), Kerrice Brooks (The Prom), George Hawkins, Karim Diané (Uno di noi sta mentendo) e Zoë Steiner (Significant Others) interpreteranno i cadetti, mentre Holly Hunter e Paul Giamatti saranno rispettivamente il capitano e rettore dell'Accademia e il principale antagonista della prima stagione. Yashere interpreterà invece un'istruttrice.

Star Trek: Strange New Worlds, una lunga clip della stagione 3

In attesa della terza stagione (prevista per il prossimo anno, mentre una quarta è stata già ordinata da Paramount+), una lunga clip dello spin-off Star Trek: Strange New Worlds è stata mostrata alla convention californiana. L'anteprima mostra il Capitano Pike, Uhura, Chapel, La'an e Pelia trasformati in Vulcaniani da un siero. Tutti tranne Pelia, per qualche motivo. È stato annunciato inoltre che Cillian O'Sullivan (The Blacklist) ricorrerà nei prossimi episodi nei panni di un altro personaggio della serie originale, il Dott. Roger Korby (nel 1966 era stato Michael Strong a interpretarlo).

Data e teaser trailer della stagione finale di Star Trek: Lower Decks

Infine, è stata fissata al 24 ottobre la data della quinta e ultima stagione della serie animata Star Trek: Lower Decks, della quale è stato diffuso anche il teaser trailer. In questo capitolo conclusivo, l'equipaggio della U.S.S. Cerritos avrà il compito di chiudere le fenditure subspaziali che stanno causando il caos nel Quadrante Alfa. Compito che sarebbe semplice per i sottufficiali Mariner, Boimler, Tendi e Rutherford... se non dovessero affrontare anche la guerra di Orione, furiosi Klingon, catastrofi diplomatiche, misteriosi omicidi e, la cosa più spaventosa di tutte, le loro aspirazioni di carriera.