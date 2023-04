Star Trek: Picard, il finale della serie è l'inizio di qualcos'altro?

News Serie TV

Su Prime Video e Paramount+ si è conclusa dopo tre stagioni la serie tv con Patrick Stewart.

Da poche ore, su Prime Video e Paramount+ è disponibile l'ultimo episodio di Star Trek: Picard, la serie tv che ha riportato Patrick Stewart nei panni dell'iconico personaggio di Star Trek: The Next Generation Jean-Luc Picard. Se lo avete visto (in caso contrario, vi consigliamo di tornare a questo approfondimento successivamente per non rovinarvi la sorpresa), la scena post-crediti vi avrà lasciato con diversi punti interrogativi e una certezza: non abbiamo ancora visto l'ultima del Jack Crusher di Ed Speleers.

Star Trek: Picard, cosa succede nell'ultimo episodio

Nell'episodio finale di Star Trek: Picard il protagonista e Beverly Crusher (Gates McFadden) riescono a salvare il figlio Jack dalla Regina Borg, anche grazie all'aiuto dei loro compagni di lunga data. Poi, dopo un salto temporale, scopriamo che fine hanno fatto tutti i personaggi. La U.S.S. Titan è stata ribattezzata Enterprise-G in riconoscimento degli sforzi di Picard e del suo equipaggio. La promossa Sette di Nove (Jeri Ryan) ne è il capitano, Raffi (Michelle Hurd) il primo ufficiale, mentre Jack, ora un guardiamarina della Flotta Stellare, un consigliere.

Un lieto fine - tutti se la ridono in amicizia attorno a un tavolo da gioco - se non fosse che, in una scena post-crediti, si vede Q (John de Lancie) fare un'apparizione a sorpresa negli alloggi di Jack sull'Enterprise-G. "Giovane mortale, ne hai di strada davanti a te", gli dice. "Hai detto a mio padre che il processo all'umanità era finito", risponde lui con fare diffidente. "È così. Per lui" chiarisce Q, prima di aggiungere: "Ma oggi sono qui per te. Il tuo, Jack, è appena cominciato".

Jack Crusher: La sua storia continua

È evidente quindi che grandi cose attendono il personaggio di Jack Crusher. Forse uno spin-off? Forse un film tv in linea con le recenti dichiarazioni del produttore esecutivo Alex Kurtzman? Forse un suo coinvolgimento in una delle altre storie dello Star Trek Universe in corso? In un'intervista con Entertainment Weekly, lo showrunner Terry Matalas ha confermato: "Jack ha molto da fare, lasciatemelo dire. Nel momento in cui mi è venuta quest'idea e ho capito che doveva riguardare il figlio di Picard, ho immaginato una sequenza post-crediti in cui gli si passava il testimone". Matalas ha ricordato "la prima grande interazione" tra Q e Picard in Incontro a Farpoint, il primo episodio di Star Trek: The Next Generation, e ha aggiunto: "Dov'è meglio finire se non all'inizio?". E sebbene non abbia rivelato quali siano i piani per Speleers e Jack Crusher, ha garantito che nella sua testa sono ben chiari ammettendo: "Oh sì. So quali sono. Certo che sì".