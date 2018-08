Star Trek: Patrick Stewart torna nei panni di Jean-Luc Picard in una nuova serie tv

È ufficialmente una nuova primavera quella che il franchise di Star Trek sta vivendo in tv. Ospite a sorpresa di una convention a Las Vegas, il veterano di Star Trek: The Next Generation Patrick Stewart ha annunciato che riprenderà l'iconico ruolo di Jean-Luc Picard in un nuovo spin-off disponibile prossimamente su CBS All Access, la stessa piattaforma che nell'ultimo anno ha lanciato con successo Star Trek: Discovery.

Capeggiata dallo showrunner di Discovery Alex Kurtzman, la nuova serie, ancora senza titolo, racconta la storia del prossimo capitolo della vita di Picard. "Con enorme gioia, è un privilegio ridare il benvenuto a Sir Patrick Stewart nel mondo di Star Trek", ha detto Kurtzman. "Per oltre vent'anni, i fan hanno sperato nel ritorno del capitano Jean-Luc Picard e quel giorno finalmente è arrivato. Non vediamo l'ora di aprire nuove strade, sorprendere la gente e onorare le generazioni vecchie e nuove".

Stewart ha aggiunto: "Sarò sempre molto orgoglioso di aver fatto parte di Star Trek: The Next Generation, ma quando completammo l'ultimo film nella primavera del 2002, sentii davvero che il mio tempo in Star Trek avesse fatto il suo corso naturale. È quindi una inaspettata ma piacevole sorpresa trovarmi elettrizzato e rinvigorito nel tornare nei panni di Jean-Luc Picard ed esplorare nuove dimensioni dentro di lui. Trovare nuova vita in lui quando pensavi che fosse finita".

"Negli ultimi anni è stato emozionante ascoltare molte storie su come The Next Generation ha dato conforto alle persone in momenti difficili della loro vita o su come l'esempio di Jean-Luc ha ispirato così tanti a seguire le sue orme, perseguendo la scienza, l'esplorazione e il comando", ha continuato. "Sento che sono pronto a tornare da lui per la stessa ragione - cercare e sperimentare la luce confortante e riformatrice che potrebbe risplendere in questi tempi spesso molto bui. Non vedo l'ora di lavorare con il nostro brillante team creativo mentre cerchiamo di riportare in vita una storia fresca, inaspettata e pertinente".