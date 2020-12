Star Trek: Lower Decks, Prime Video porta in Italia la spassosa serie animata

News Serie TV

La nuova serie sarà disponibile in streaming dal 22 gennaio.

L'universo di Star Trek si espande su Prime Video. Il servizio streaming ha annunciato l'arrivo in Italia, il 22 gennaio, di Star Trek: Lower Decks, la serie animata nata sulla scia del successo di Star Trek: Discovery, apripista di una nuova primavera per le storie e i personaggi del popolare franschise di fantascienza in tv.

La trama di Star Trek: Lower Decks

Creata dal vincitore dell'Emmy Mike McMahan (Rick e Morty, Solar Opposites), Star Trek: Lower Decks ci porta nel 2380 per raccontarci le disavventure dell'equipaggio di supporto che presta servizio su una delle astronavi meno importanti della Flotta Stellare, la U.S.S. Cerritos. Un disordinato quartetto di giovani guardiani entusiasti di affrontare la loro prima missione, sebbene relegati a doveri umili come rimuovere rifiuti dalla sala ologrammi.

Lower Decks è la seconda nuova serie di Star Trek in arrivo su Prime Video dopo Star Trek: Picard. La prima stagione ospita le voci dei veterani di Star Trek: The Next Generation Jonathan Frakes e Marina Sirtis. Nel cast vocale anche la star di The Boys Jack Quaid. Una seconda stagione è già in produzione.