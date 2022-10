Star Trek: Il trailer della stagione finale di Picard, nuove aggiunte al cast di Discovery e altre news dal Comic-Con di NY

News Serie TV

Tante anteprime e graditi annunci per i fan del franchise di Star Trek dal NYCC: ecco tutte le novità.

Il franchise di Star Trek non poteva che essere celebrato alla grande durante il Comic-Con di New York con anteprime, trailer e notizie su nuovi membri del cast e grandi ritorni dal passato che faranno piacere ai fan. In un lungo panel che ha coinvolto attori e produttori delle varie serie attualmente in produzione al servizio streaming Paramount+, si è parlato delle prossime stagioni di Star Trek: Picard, Star Trek: Discovery, Star Trek: Prodigy e non solo, mostrando in molti casi clip in anteprima. Ecco le notizie più rilevanti.

Star Trek: Picard:, il trailer dell'ultima stagione tra nuovi ingressi nel cast e sorprendenti ritorni

Star Trek: Picard, la serie che ci ha fatto ritrovare l'iconico Jean-Luc Picard interpretato da Patrick Stewart in The Next Generation, tornerà su Paramount+ il 16 febbraio con un'ultima epica stagione. Dal teaser trailer mostrato durante il NYCC, campiamo che l'ultima avventura di Picard avrà a che fare con Vadic, il misterioso capitano alieno interpretato da Amanda Plummer (Ratched, Hannibal) a capo dello Shrike, una nave da guerra che si scontra con Picard e i suoi ex compagni di equipaggio dell'Enterprise. I fan di The Next Generation, inoltre, riconosceranno nella clip Daniel Davis che riprende il ruolo del Prof. James Moriarty. Ma le sorprese nel cast non sono finite: Mica Burton (la vera figlia di LeVar Burton nella vita reale) e Ashlei Sharpe Chestnut interpreteranno le figlie adulte di Geordi La Forge; la prima interpreterà la guardiamarina Alandra La Forge, la figlia minore, la seconda (vista in passato in Homeland e Rap Sh!t) interpreterà la guardiamarina Sidney La Forge, la sorella maggiore di Alandra e timoniere della USS Titan. Le due si uniranno ai veterani di The Next Generation precedentemente annunciati: oltre a LeVar Burton (Geordi) anche Michael Dorn (Worf) e Gates McFadden (Crusher).

Star Trek: Discovery, un primo sguardo alla stagione 5 con tre nuove aggiunte al cast

È stato mostrato un nuovo teaser della stagione 5 di Star Trek: Discovery nella quale il capitano Burnham e l'equipaggio della USS Discovery scopriranno un mistero che li porterà in un'avventura epica attraverso la galassia alla ricerca di un antico potere. Sono stati annunciati, inoltre, tre nuovi membri del cast. Callum Keith Rennie (The Umbrella Academy) sarà Rayner, un capitano della Flotta Stellare burbero e intelligente che mantiene le distanze tra il comandante e l'equipaggio: lui comanda, loro eseguono gli ordini. Secondo la descrizione ufficiale del personaggio, sarà un tipo molto pratico e di poche parole e la collaborazione con gli altri membri dell'equipaggio non sarà il suo forte. Altri due personaggi regolari saranno interpretati da Eve Harlow (Agents of SHIELD) ed Elias Toufexis (Shadowhunters). Harlow interpreterà Moll, un ex corriere diventata fuorilegge e dotata di un'impressionante mente strategica e di uno spirito acuto. "Affronta ogni situazione avendo un piano chiaro e rimane concentrata e lucida sul suo obiettivo, anche quando le cose vanno storte", secondo la descrizione ufficiale. Toufexis sarà L’ak, un tipo impulsivo e ferocemente protettivo nei confronti di Moll; quando è in gioco la sicurezza di Moll, infatti, non si preoccupa dei danni collaterali o delle conseguenze.

Star Trek: Prodigy, il trailer della seconda metà stagione e Ronny Cox nel cast vocale

I produttori esecutivi di Star Trek: Prodigy Kevin e Dan Hageman hanno svelato il trailer ufficiale della seconda metà della prima stagione della serie animata. I nuovi 10 episodi della serie rivolta a un pubblico di giovanissimi arriveranno a partire dal 27 ottobre su Paramount+ (negli Stati Uniti, mentre in Italia prossimamente). C'è inoltre un gradito ingresso nel cast vocale originale: Ronny Cox riprenderà il ruolo di Edward Jellico, il capitano da lui interpretato in Star Trek: The Next Generation che ora ha avuto una promozione ed è diventato ammiraglio.