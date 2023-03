Star Trek: Discovery si concluderà con la stagione 5

News Serie TV

Dopo Star Trek: Picard, Paramount+ annuncia anche la conclusione della serie tv da cui tutto e ricominciato.

A questo punto è evidente: il franchise di Star Trek sta per voltare pagina, determinato a scriverne un'altra completamente nuova. Dopo l'annuncio dell'imminente conclusione di Star Trek: Picard, da Paramount+ arriva un po' a sorpresa la notizia che anche l'equipaggio di Star Trek: Discovery sta per intraprendere il suo ultimo viaggio. La prossima, quinta stagione della fortunata serie di fantascienza - genitrice nel 2017 dello Star Trek Universe, una nuova era d'oro per lo storico franchise in tv - concluderà le storie del capitano Michael Burnham e degli altri personaggi a bordo della USS Discovery.

Si conclude Star Trek: Discovery, il messaggio dei produttori

"Come fan di lunga data di Star Trek, è stato un onore e un privilegio immensi contribuire a portare Star Trek: Discovery nel mondo", hanno dichiarato i co-showrunner e produttori esecutivi Alex Kurtzman e Michelle Paradise in un comunicato. "L'universo di Star Trek significa così tanto per così tanti, inclusi noi, e non potremmo essere più orgogliosi di tutti i modi in cui Discovery ha contribuito alla sua eredità, in particolare con la rappresentazione. Se c'è una sola persona che vede se stessa o le possibilità per il proprio futuro in modo nuovo grazie a Discovery, allora crediamo di aver reso [l'ideatore del franchise] Gene Roddenberry davvero orgoglioso".

"Ai fan di tutto il mondo, grazie per esservi uniti a noi in questo viaggio incredibile", hanno aggiunto Kurtzman e Paradise. "Il vostro amore per questi personaggi e il vostro entusiasmo per ogni episodio, ogni stagione, ha significato molto per noi. Non vediamo l'ora che vediate su cosa abbiamo lavorato per quest'ultima stagione; apprezziamo la vostra pazienza nel frattempo e confidiamo in noi quando diciamo che varrà la pena aspettare. Vi vogliamo bene!".

Star Trek: Discovery, la stagione 5 e poi...

Il canto del cigno di Star Trek: Discovery vedrà il capitano Burnham (Sonequa Martin-Green) e l'equipaggio della USS Discovery svelare un mistero che li trascina in un'epica avventura attraverso la galassia per trovare un antico potere la cui esistenza è stata deliberatamente nascosta per secoli. Ma non saranno gli unici a cercarlo. Lo faranno anche nemici pericolosi che cercheranno disperatamente di reclamarlo per se stessi, e non si fermeranno davanti a nulla per ottenerlo. Accanto ai volti che già conosciamo, nella quinta e ultima stagione incontreremo per la prima volta Callum Keith Rennie (The Umbrella Academy) nei panni di Rayner, un capitano della Flotta Stellare burbero e intelligente che mantiene una linea chiara tra sé e l'equipaggio; Eve Harlow (Agents of S.H.I.E.L.D.) di Moll, un ex corriere diventata una fuorilegge dotata di un'impressionante mente strategica e di uno spirito acuto; e Elias Toufexis (Shadowhunters) di L'ak, impulsivo e ferocemente protettivo nei confronti della sua partner Moll.

La conclusione di Star Trek: Discovery (e di Star Trek: Picard, la cui terza e ultima stagione è attualmente in streaming ogni venerdì su Prime Video e Paramount+) non lascia il franchise a secco di storie. Proseguirà con una seconda stagione lo spin-off Star Trek: Strange New Worlds. Torneranno anche le serie animate Star Trek: Lower Decks e Star Trek: Prodigy, rispettivamente con una quarta e una seconda stagione. Sono in sviluppo inoltre Star Trek: Section 31, con Michelle Yeoh di nuovo nei panni di Philippa Georgiou, e Star Trek: Starfleet Academy, ambientata nell'omonimo college dove i cadetti si preparano per diventare i nuovi leader della Flotta Stellare.