Star Trek al Comic-Con 2022: Tutte le notizie su Picard, Lower Decks e Strange New Worlds

News Serie TV

Diffuse le prime immagini della stagione finale di Star Trek: Picard, il trailer di Star Trek: Lower Decks 3 e annunciato un crossover.

Chiaramente, a una convention importante come il Comic-Con di San Diego, tornata un po' alla sua amata forma originale dopo due anni di limitazioni dovute alla pandemia di Covid-19, uno dei franchise di fantascienza di maggior successo e più amati, Star Trek, non poteva non avere il posto d'onore che gli spetta. In un lungo panel che ha coinvolto attori e produttori delle varie serie attualmente in produzione al servizio streaming Paramount+, si è parlato delle prossime stagioni di Star Trek: Picard, Star Trek: Lower Decks, Star Trek: Strange New Worlds e non solo, mostrando in diversi casi qualche succosa anteprima. Ecco un resoconto.

Star Trek: Picard, un finale tra vecchi amici

La prossima, terza stagione di Star Trek: Picard sarà l'ultima. Per questo nuovo addio di Jean-Luc Picard (Patrick Stewart), la squadra sarà tutta lì per lui. Anche quella di una volta. Come sappiamo dallo scorso aprile, Michael Dorn, LeVar Burton e Gates McFadden faranno il loro debutto nella serie riprendendo da Star Trek: The Next Generation gli iconici ruoli di Worf, Geordi La Forge e della Dott.ssa Beverly Crusher rispettivamente. Ora, un teaser trailer mostrato durante l'evento di San Diego ce li mostra in tutto il loro splendore, anche con qualche ruga e sfumatura bianca in più.

I tre si aggiungono a Jonathan Frakes e Marina Sirtis, che avevano già ripreso i ruoli di Will Riker e Deanna Troi in un episodio della prima stagione e torneranno nella terza, e a Brent Spiner, che continuerà a interpretare Data. La clip mostra inoltre la Sette di Nove di Jeri Ryan di nuovo nella sua uniforme di Star Trek: Voyager e il ritorno della Raffi di Michelle Hurd. Non è tutto. Sono stati diffusi anche i seguenti character poster.

Star Trek: Strange New Worlds incontra... Lower Decks!?

Il franchise di Star Trek si candida a ospitare uno dei crossover più insoliti nella storia della tv. La prossima, seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds includerà un episodio in parte live-action e in parte animato nel quale la guardiamarina Beckett Mariner, doppiata da Tawny Newsome, e il guardiamarina Brad Boimler, doppiato da Jack Quaid, si uniranno alla U.S.S. Enterprise. Il co-showrunner e produttore esecutivo Henry Alonso Myers ha spiegato che l'idea è stata lanciata dallo sceneggiatore David Reed, che è anche uno degli autori di The Boys. La regia sarà invece del veterano di Star Trek: The Next Generation Jonathan Frakes.

Durante l'evento è stato mostrato inoltre il trailer ufficiale della stagione 3 di Lower Decks, attesa su Paramount+ dal 25 agosto. In questi episodi, la comedy animata metterà alla prova la U.S.S. Cerritos in nuovi ed esilaranti modi, a cominciare da un epilogo scioccante per il cliffhanger del ciclo precedente. In seguito al suo arresto, il capitano Carol Freeman (Dawnn Lewis) viene processato, e quando Tendi (Noël Wells) si chiede come la stia prendendo sua figlia, Beckett, lei al momento giusto esclama: "Oh, la sto prendendo, portandola al limite!".

Due nuovi spin-off in sviluppo

Il produttore esecutivo e demiurgo dello Star Trek Universe Alex Kurtzman ha rivelato ai presenti che lui e i suoi collaboratori stanno "attualmente sviluppando altre due serie di Star Trek". Ulteriori dettagli non sono stati condivisi, ma basandoci sul resto della conversazione, potrebbe trattarsi di spin-off incentrati su determinati personaggi femminili del franchise, incluso qualcuno che potremmo aver già incontrato in una delle serie di Paramount+. "Tutto è possibile e, senza rivelare troppo, vi dirò che potete sicuramente aspettarvi di vedere più serie di Star Trek con protagoniste femminili", ha detto Kurtzman rispondendo alla domanda di un fan.

Un'altra possibilità è che almeno una delle nuove serie tragga ispirazione dalle storie e dai personaggi della spesso poco considerata Star Trek: Deep Space Nine. Sempre rispondendo alla domanda di un fan, il produttore ha detto: "Cercherò di rispondere senza rivelare nulla. Le conversazioni sulla storia di Star Trek sono costanti e, ovviamente, Sisko [il protagonista di Deep Space Nine interpretato da Avery Brooks] è una figura cruciale, e lo è per tutti. Quindi, ci sono state senz'altro conversazioni al riguardo. Se mai dovessimo seguire quella strada, a parte quello che stiamo già facendo in Lower Decks, penso che vorremmo tutti assicurarci che vada in una nuova direzione", senza ripetere quindi ciò che è già accaduto in passato.