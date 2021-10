Squid Game: Tutti pazzi per i biscotti al caramello della serie, ecco la ricetta per farli in casa

News Serie TV

Si chiamano Dalgona e, dopo averli visti nel drama di successo di Netflix, tutti li vogliono: ecco tutto quello che c'è da sapere e come crearli in cucina.

Il successo globale di una serie tv si vede anche dalle mode e dalle piccole ossessioni che riesce ad alimentare. E Squid Game, sulla strada per diventare la serie Netflix più popolare di sempre, di successo ne ha già macinato da vendere. Il drama sudcoreano - che ha scalato le Top 10 di Netflix di oltre 90 paesi in sole due settimane - è sulla bocca di tutti: sono decine gli spettatori internazionali che, dopo aver visto la serie, si sono incuriositi e sono rimasti affascinati da alcune tradizioni della cultura sudcoreana che ignoravano. Un esempio? I caratteristici biscotti al caramello che si vedono nel terzo episodio della serie e che sono l'oggetto di uno dei giochi a cui devono partecipare i protagonisti. Se vi siete chiesti cosa sono e perché sono molto famosi in Corea, ecco tutte le risposte che stavate cercando (e anche la ricetta facilissima per farli in casa).

Squid Game: La trama e il gioco dei biscotti

Per chi ancora non lo sapesse, Squid Game segue un gruppo di persone bisognose di soldi che, prese dalla disperazione, accettano di prendere parte una competizione segreta in un luogo misterioso. Si sfideranno in una serie di giochi per bambini per vincere il montepremi di 45,6 miliardi di won (pari a circa 33,4 milioni di euro). Non sanno, però, che essere eliminati dal gioco significa perdere la vita. Nel terzo episodio i protagonisti affrontano una sfida molto particolare: devono intagliare dei biscotti su cui sono impresse delle forme (un cerchio, un triangolo, una stella o un ombrello). L'obiettivo e riuscire ad estrarre la forma ricevuta con il solo ausilio di un ago e senza che il biscotto si sbricioli o si rompa.

Ma cosa sono quei biscotti al caramello che si vedono nella serie? Si chiamano Dalgona, noti anche come ppopgi, e sono nati in Corea del Sud come cibo di strada. Nella guida ufficiale della città di Seoul si legge che erano molto popolari negli anni '70 e '80 quando venivano venduti ai bambini davanti alle scuole, abitudine che poi si è esaurita nei primi anni 2000. Lo snack si caratterizzava proprio per delle forme impresse sulla superficie e i bambini si divertivano a mangiare i pezzi di biscotto in eccesso lasciando la forma intatta. Quelli che riuscivano a estrarre la forma dal biscotto, vincevano un secondo biscotto gratis. Oggi i Dalgona, serviti con te o caffè, esistono ancora e costano 2000 won l'uno (circa 1,45 euro). The Independent ha intervistato An Yong-hui, il produttore di Dalgona che ha fornito circa 700 biscotti alla produzione della serie. Il commerciante ha raccontato che, dopo il boom di Squid Game, la richiesta di Dalgona è esponenzialmente cresciuta: prima vendeva circa 200 biscotti, mentre ora ne deve sfornare più di 500 al giorno. "Stiamo pensando che dovremmo mettere un fucile anche qui", ha scherzato riferendosi alla fatale conseguenza che attende i protagonisti della serie che falliscono nel gioco dei biscotti.

La ricetta dei Dalgona, i biscotti di Squid Game

Fare i Dalgona a casa è molto semplice perché servono davvero pochissimi ingredienti. Una TikToker di nome Lynja (@cookingwithlynja) ha condiviso con i suoi follower la ricetta. Eccola:

- Scaldare un po' di zucchero in una padella finché non inizia a caramellare

- Aggiungere un pizzico di bicarbonato di sodio e mescolare

- Versare su una teglia e appiattire formando dei cerchi con uno stampino per biscotti

- Utilizzare un tagliabiscotti per imprimere una forma sulla superficie

- Aspettare che i Dalgona si induriscano e gustarli

Cosa aspettate a provare anche voi i biscotti di Squid Game? Ottimi per una festa a tema, ora che sta arrivando anche Halloween.