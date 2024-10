Squid Game: Si torna a parlare di una versione americana diretta da David Fincher, ecco cosa sappiamo

News Serie TV

Uno spin-off ambientato negli Stati Uniti e non un semplice remake: stando alle ultime indiscrezioni, il regista David Fincher si starebbe dedicando a una serie che amplierebbe l'universo del drama coreano di Hwang Dong-hyuk.

La notizia di una presunta versione americana di Squid Game, diretta da David Fincher, trapelata ormai più di un anno fa, a quanto pare aveva un fondo di verità. L'autorevole testata americana Deadline è tornata a parlarne svelando che il progetto in questione sarebbe uno spin-off (e non un remake, come ipotizzato inizialmente) intitolato presumibilmente Squid Game: America. Per Deadline "è probabilmente il progetto a cui Fincher dedicherà il suo tempo nel 2025". Nessun commento o conferma, per ora, da parte di Netflix che però non ha mai neppure smentito i rumor.

Squid Game: America si farà? Tutto quello che sappiamo

La notizia di un presunto remake di Squid Game a stelle e strisce risale ad aprile 2023. Allora il noto giornalista Jeff Sneider, alias TheInsneider, aveva condiviso alcun indiscrezioni secondo cui il regista David Fincher sarebbe stato preso in considerazione per dirigere una versione americana della serie thriller sudcoreana diventata la serie Netflix più popolare di tutti i tempi. Non se ne era più parlato fino a giugno di quest'anno quando The Playlist ha dato aggiornamenti riferendo che "Fincher ha lavorato segretamente a una versione di Squid Game in lingua inglese negli scorsi due anni". Secondo il sito, il progetto coinvolgerebbe anche lo sceneggiatore britannico Dennis Kelly, già autore del thriller Utopia di Channel 4.

Le prime indiscrezioni parlavano di un possibile remake o di un film ma adesso il ben informato insider DanielRPK, insieme ad altri reporter, spingono piuttosto per l'ipotesi di uno spin-off in lingua inglese di Squid Game e ambientato negli Stati Uniti, ipotesi condivisa anche da Deadline. Dovrebbe trattarsi quindi, di una nuova storia con nuovi personaggi ambientata però nello stesso universo della serie coreana.

Intanto la seconda stagione di Squid Game è attesa per il prossimo 26 dicembre su Netflix, a distanza di oltre tre anni dall'uscita della prima rivoluzionaria stagione. Prima, però, il regista Hwang Dong-hyuk e i protagonisti‬ Lee Jung-jae‬ e‬ Wi Ha-jun‬‬‬‬ incontreranno i fan il prossimo 31 ottobre al Lucca Comics & Games 2024.