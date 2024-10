Squid Game 2: Un nuovo teaser trailer ci invita a prendere parte al gioco

News Serie TV

La seconda stagione del survival drama di Netflix arriva il 26 dicembre, ma prima i fan potranno incontrare i protagonisti e il regista al Lucca Comics & Games 2024.

Preparate le carte e allenatevi a giocare a Ddakji, l'ormai iconico gioco che in Squid Game il reclutatore usa per reclutare potenziali partecipanti ai giochi mortali al centro del racconto. In un nuovo teaser trailer della seconda stagione lo vediamo in azione, interpretato nuovamente dall'attore Gong Yoo, mentre invita anche noi a prendere parte al "divertimnto". L'appuntamento con i nuovi episodi della serie coreana numero 1 su Netflix è fissato per il 26 dicembre, ma Squid Game sbacherà prima al prossimo Lucca Comics & Games 2024 con installazioni e appuntamenti imperdibili per i fan, i quali il prossimo 31 ottobre potranno incontrare anche il regista Hwang Dong-hyuk e i protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-jun.

Nuovo Teaser Trailer: Stagione 2 - "Siete Invitati", Nuovo Teaser Trailer - HD

Squid Game: La trama e il cast della seconda stagione

La storia di Squid Game riparte con un salto temporale. Tre anni dopo aver vinto lo Squid Game, il Giocatore 456 ha rinunciato ad andare negli Stati Uniti e fa il suo ritorno con un nuovo piano in mente. Gi-hun si tuffa ancora una volta nel misterioso gioco di sopravvivenza, iniziando un altro gioco di vita o di morte con nuovi partecipanti riuniti per vincere il premio di 456 miliardi di won. La battaglia tra Gi-hun e il Front Man (Lee Byung-hun) entra nel vivo, mentre Gi-hun cerca vendetta in un nuovo gioco letale.

Nel nuovo teaser vediamo il reclutatore prepararsi e mettersi a lucido con le carte - blu e rossa - per attirare nuove persone disperate. Il gioco Ddakji, lo ricorderete, prevede che una persona scelga una delle due buste. Se riesce a capovolgere la busta del reclutatore riceve centomila won e viceversa. Se la persona perde e non ha i soldi riceve uno schiaffo in faccia dal reclutatore. A quel punto il reclutatore propone al malcapitato di concorrere per lo straordinario premio di 456 miliardi di won. Il resto lo abbiamo visto già nella prima stagione e continueremo a vederlo nella seconda.

Squid Game 2: Uno speciale teaser trailer dà inizio ai giochi della seconda stagione Leggi anche

Il cast

Il regista Hwang Dong-hyuk, che ha fatto la storia alla 74ᵃ edizione dei Primetime Emmy diventando il primo asiatico a vincere il premio come Miglior regia di una serie drammatica, è ancora una volta al timone della serie come regista, sceneggiatore e produttore. Insieme a Jung-jae rivedremo anche Lee Byung-hun nei panni di Front Man, Wi Ha-jun del poliziotto Jun-ho e Gong Yoo del reclutatore del gioco. Ma ci saranno anche nuovi giocatori e nuovi personaggi interpretati dalle new entry Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri e Won Ji-an.

Gli appuntamenti al Lucca Comics & Games 2024

A Lucca i fan potranno darsi appuntamento a Piazza Anfiteatro, in cui prenderanno vita il padiglione e lo store esclusivo dedicati a Squid Game (con prodotti creati esclusivamente per LC&G 2024) e potranno immergersi nel mondo della serie. L'appuntamento speciale è fissato in particolare per il 31 ottobre, quando la città accoglierà il creatore, scrittore e regista Hwang Dong-hyuk e i protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-jun, che incontreranno i fan e sveleranno, a tutto il mondo, alcune novità della seconda stagione. Nel corso della manifestazione, dal 30 ottobre al 3 novembre, ci saranno anche altre sorprese da scoprire in tutta la città, a partire dall'iconica bambola che dominerà Piazza San Michele, sfidando i fan nel più classico degli “1, 2, 3, stella!”.