Squid Game: Netflix pensa già a una terza stagione, parola del regista Hwang Dong-hyuk

Il creatore della serie rivelazione del 2021 ha detto chiaramente di essere in trattative con lo streamer per andare anche oltre la seconda stagione.

Una seconda stagione di Squid Game, la serie coreana diventata in poco tempo un fenomeno pop globale, è stata già confermata dal creatore e regista della serie Hwang Dong-hyuk, sebbene Netflix non l'abbia ancora annunciata ufficialmente. La novità, però, è che il gigante dello streaming starebbe in realtà già pensando a una terza. Lo ha riferito lo stesso Hwang Dong-hyuk all'emittente coreana KBS ripresa da The Korea Times.

Squid Game avrà anche una terza stagione? Le ultime dichiarazioni del regista

"Sono in trattative con Netflix per la stagione 2 e la stagione 3. Arriveremo presto a una conclusione", ha dichiarato Hwang Dong-hyuk. La serie distopica che ha raccontato le sfide mortali in cui si cimentano degli individui disperati nella speranza di vincere un enorme premio in denaro potrebbe quindi andare anche oltre la seconda stagione, già data per certa dal creatore.

Lo scorso novembre, infatti, Hwang Dong-hyuk, messo alle strette dai giornalisti, aveva dichiarato: "C'è stata così tanta pressione, così tanta richiesta e così tanto amore per una seconda stagione. Quindi mi sembra quasi di non aver avuto scelta!”, assicurando di avere già in mente la trama dei nuovi episodi. Il regista aveva anticipato anche che nella seconda stagione tornerà sicuramente il personaggio di Seong Gi-hun (interpretato da Lee Jung-jae), l'ultimo sopravvissuto al brutale "gioco del calamaro". Ricorderete che nel finale della prima stagione Gi-hun aveva deciso all'ultimo momento di non imbarcarsi su un aereo che lo avrebbe portato da sua figlia negli Stati Uniti ma di restare in Corea per pianificare, forse, una sorta di vendetta contro gli organizzatori dei giochi mortali che sono al centro della trama della serie.

La risposta di Netflix

Netflix dal canto suo ci va cauta e, dopo le parole del regista, ha tenuto a precisare ai giornalisti americani: "È vero che stiamo discutendo di diverse possibilità per Squid Game, inclusa la produzione di una stagione 3, ma nulla è stato ancora deciso". Forse il servizio di video in streaming sta aspettando di arrivare a un accordo con il creatore per poi comunicare il doppio rinnovo. Quel che è certo, però, è che Squid Game si è rivelata inaspettatamente il suo più grande successo e difficilmente Netflix si lascerà scappare questa gallina dalle uova d'oro.