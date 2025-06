Squid Game, la fine dei giochi si avvicina: Il trailer ufficiale in attesa della terza e ultima stagione

News Serie TV

L'appuntamento su Netflix è fissato per il 27 giugno. Nel frattempo, dal Tudum Live Event 2025 è arrivata una nuova anteprima.

È stata una notte ricca di annunci e anteprime per Netflix e i suoi abbonati (quelli che sono riusciti a rimanere svegli, almeno qui in Europa). Ad aprire l'edizione 2025 del suo evento globale per i fan Tudum, trasmesso per la prima volta in diretta streaming sulla piattaforma, non poteva che essere una delle sue serie più amate, Squid Game, dal 27 giugno disponibile con la terza e ultima stagione. Lo ha fatto con nuove, succose anticipazioni condivise attraverso il trailer ufficiale.

Trailer ITA: Stagione 3 - Il Trailer Italiano Ufficiale della stagione Finale - HD

Squid Game 3: La trama della stagione finale

Ambientata immediatamente dopo i devastanti eventi che hanno concluso la seconda stagione, che con 192,6 milioni di visualizzazioni occupa al momento il terzo posto nella Top 10 delle serie più viste di sempre su Netflix (preceduta dalla prima stagione e dal ciclo inaugurale di Mercoledì), la terza e ultima stagione di Squid Game riporterà Gi-hun, il Giocatore 456 interpretato dal vincitore dell'Emmy Lee Jung-jae, nello spietato cuore dei giochi, determinato a smantellarli una volta per tutte dopo la mancata riuscita della rivolta da lui promossa. Ancora tormentato dal tradimento e dalla perdita del suo più stretto alleato, Jung-bae (Giocatore 390), Gi-hun affronterà nuovi pericoli, tra cui il Front Man (Byung-hun Lee), che si è infiltrato in modo sorprendente nella loro ribellione travestito da Giocatore 001.

La gara non è ancora finita; restano tre giochi prima di decretare (eventualmente) un vincitore. Uno ci era stato anticipato nel teaser trailer: una gigantesca macchina di chewing gum che distribuisce palline rosse e blu, simboli dei destini che determineranno questa nuova sfida. La nuova anteprima sembrerebbe mostrare invece un gioco con il salto alla corda e un altro altro ambientato in un labirinto di porte verdi dal cielo stellato.