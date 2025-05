Squid Game 3: Gi-hun gioca un'ultima volta nel primo trailer della stagione finale

News Serie TV

In attesa dell'atto conclusivo, in streaming su Netflix dal 27 giugno, ecco un'anteprima della terza stagione di Squid Game nel primo trailer.

Il primo trailer della terza stagione di Squid Game inizia in modo strano e si conclude in modo ancora più strano. In attesa dell'arrivo su Netflix il 27 giugno, gli ultimi episodi della fortunatissima serie sudcoreana si mostrano in un'anteprima che anticipa nuovi giochi per Gi-hun e gli altri giocatori sopravvissuti alla fallita ribellione contro il Front Man, prima di concludersi con il misterioso pianto di un bebè.

Teaser Trailer: Stagione 3 - Il Teaser Trailer Italiano annuncia la data di uscita su Netflix - HD

Squid Game 3: Cosa ci aspetta nella stagione finale

Come ricorderete, il ciclo precedente di Squid Game era terminato con un bagno di sangue, e non a causa di uno dei giochi della spietata gara a cui i 455 giocatori avevano preso parte. Gi-hun (interpretato da Lee Jung-jae) aveva guidato una rivolta armata contro le guardie, diretto vero la sala di controllo, il cuore del sistema. Ma la soppressione era stata altrettanto dura e i caduti erano stati numerosi da entrambe le parti, incluso Jung-bae, l'amico che un Gi-hun disperato aveva visto morire sotto i suoi occhi.

Il trailer mostra un redivivo Gi-hun tornare al dormitorio dentro una delle scatole regalo riservate solitamente ai caduti del gioco. Diventa subito chiaro che lui e gli altri sopravvissuti dovranno continuare a giocare, dal momento che la gara non è terminata e rimangono tre giochi a disposizione di chi ambisce (o meno) al montepremi in denaro. Uno ha a che fare con una gigantesca macchina di chewing gum che distribuisce palline rosse e blu, simboli dei destini che determineranno la prossima sfida. Nonostante l'umore molto basso dopo il fallimento della sua iniziativa, Gi-hun sarà ancora determinato a smantellare i giochi una volta per tutte. Dovrà affrontare nuovi pericoli, a cominciare dal Front Man (Byung-hun Lee), che ha scioccato tutti infiltrandosi nella ribellione travestito da Giocatore 001.