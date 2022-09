Squid Game: Il reality banalizzerà gli importanti temi della serie? Risponde l'ideatore Hwang Dong-hyuk

News Serie TV

Il regista del drama coreano di Netflix, fresco di vittoria agli Emmy, si è rivolto a chi è preoccupato che lo show ispirato alla serie ne stravolga il messaggio originale.

Lo scorso giugno Netflix ha ufficialmente annunciato Squid Game: The Challenge, un reality competitivo basato su Squid Game, il popolare survival drama coreano diventato in poco tempo il più grande successo della piattaforma. Girato nel Regno Unito e con il montepremi più alto mai visto in una competizione televisiva (4,56 milioni di dollari), lo show metterà gli uni contro gli altri 456 giocatori provenienti da tutto il mondo. A differenza dei giochi mortali che abbiamo visto in Squid Game, naturalmente, in questa competizione nessuno perderà la vita. I perdenti al massimo torneranno a casa a mani vuote. Eppure l'esperimento ha già incassato qualche critica da parte di chi crede che una competizione per un premio in denaro finisca per vanificare il messaggio originale di Squid Game, una serie che ha messo in luce le disparità della società coreana e la brutalità del capitalismo.

Le dichiarazioni del regista di Squid Game sul reality

Ai microfoni dei giornalisti nel backstage della cerimonia durante la quale lunedì scorso sono stati assegnati i premi Emmy del 2022, ha affrontato l'argomento proprio il creatore di Squid Game Hwang Dong-hyuk, fresco di vittoria per la Miglior regia di una serie drammatica (in totale la serie si è portata a casa sei statuette). Il regista ha rivelato di aver incontrato proprio recentemente il creatore del reality Squid Game: The Challenge e di aver risposto a molte domande che quest'ultimo gli ha fatto. "Quello che spero è che mantengano la mia visione e le mie intenzioni nel loro show", ha dichiarato. Hwang ha aggiunto che è consapevole che Squid Game si è fatta carico di un "messaggio pesante" e che ci sono persone preoccupate che questo messaggio venga stravolto in un reality con un premio in denaro, ma ha cercato anche di stemperare le preoccupazioni. "Credo che quando si prendono le cose troppo sul serio, non sia proprio il modo migliore di procedere per l’industria dell’intrattenimento. Non costituisce un grande precedente. Quindi, direi che le riproduzioni di tali sforzi porteranno un nuovo significato all'industria e spero che questa sarà una grande nuova direzione per l'industria in generale", ha concluso.

Intanto vi ricordiamo che una seconda stagione di Squid Game è attualmente in sviluppo, ma ci sarà da aspettare un bel po' visto che non arriverà su Netflix prima della fine del 2023 o l'inizio del 2024.