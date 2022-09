Emmy 2022: Lee Jung-jae fa la storia con Squid Game

News Serie TV

Con il ruolo di Gi-hun Seong, Lee è il primo asiatico a vincere l'Emmy di miglior attore protagonista in un drama.

Per mesi ci siamo chiesti se, dopo l'enorme successo di pubblico (la serie originale più vista di sempre su Netflix), Squid Game avrebbe avuto la forza di fare la storia anche agli Emmy, il più alto riconoscimento per una produzione televisiva. La risposta è arrivata la notte scorsa, quando il survival drama sudcoreano creato da Hwang Dong-hyuk ha chiuso il cerchio vincendo 6 statuette alla 74esima edizione del prestigioso premio. Una di queste è andata all'attore Lee Jung-jae. Una vittoria che non ha precedenti nella storia degli Emmy. Si tratta infatti del primo asiatico a vincere come miglior attore protagonista in un drama e del primo vincitore della categoria proveniente da uno show non in lingua inglese.

Lee Jung-jae vince l'Emmy per Squid Game: Il discorso di accettazione

Lee Jung-jae ha battuto candidati molto forti come Bob Odenkirk (nominato per Better Call Saul), Jason Bateman (Ozark), Jeremy Strong e Brian Cox (Succession) e Adam Scott (Scissione). Salito sul palcoscenico, ha detto: "Per prima cosa, vorrei ringraziare Dio lassù. Grazie alla Television Academy. Grazie a Netflix. Grazie al regista Hwang per aver preso i problemi reali che tutti affrontiamo e avergli dato vita in modo così creativo e con una sceneggiatura eccezionale ed elementi visivi straordinari". L'attore ha poi continuato il suo discorso in coreano, ringraziando il resto della squadra di Squid Game.

Gli altri Emmy di Squid Game

Squid Game aveva già fatto la storia diventando la prima serie in lingua straniera nominata agli Emmy come miglior drama, premio andato poi ancora una volta a Succession. Oltre a Lee, Hwang ha vinto per la migliore regia di un drama, per l'episodio Un, due, tre, stella, mentre Lee Yoo-mi come miglior guest star in un drama. I restanti premi le sono stati assegnati per il miglior production design per una serie contemporanea con episodi di un'ora, i migliori effetti speciali in un singolo episodio e i migliori stunt.