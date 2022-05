Squid Game: Il creatore si prende in giro da solo sviluppando un progetto che ironizza sul successo della serie

News Serie TV

Intitolata provvisoriamente The Best Show on the Planet, una delle prossime creazioni di Hwang Dong-hyuk punta a farci ridere.

Negli ultimi mesi non si contano i video social che ironizzano, con risultati più o meno divertenti, su Squid Game, la serie coreana diventata in poco tempo lo show più visto in assoluto su Netflix a livello globale. E se il primo a riderci su fosse proprio il creatore e regista della serie, Hwang Dong-hyuk? Lo sceneggiatore starebbe lavorando a un progetto satirico - non ben identificato - che ironizzerebbe sulla realizzazione di Squid Game. Lo ha svelato lui stesso a Deadline durante un'intervista.

Una comedy che ironizza su Squid Game: Cosa sappiamo

Hwang ha sottolineato che il progetto, intitolato provvisoriamente The Best Show on the Planet, è agli inizi e che al momento non può condividere molti dettagli. Ha detto che si tratta di una commedia satirica che riflette sull'improvviso successo di Squid Game e che è basata sulla sua esperienza personale di regista tornato alla ribalta e diventato famoso in tutto il mondo proprio grazie alla serie. "Il successo della prima stagione mi ha messo sotto pressione e ho degli incubi sul fatto che l'accoglienza della seconda non sia altrettanto buona", ha confidato Hwang a Deadline.

Squid Game 2: Due personaggi chiave torneranno nella seconda stagione Leggi anche

Squid Game: Le anticipazioni della seconda stagione

Hwang ha confermato anche che sta lavorando su tre progetti contemporaneamente per Netflix: il suddetto The Best Show on the Planet, un lungometraggio ispirato a un romanzo di Umberto Eco e la seconda stagione di Squid Game. Nella seconda stagione della serie distopica (che il regista spera possa arrivare entro Halloween del 2024) "l'umanità sarà messa alla prova ancora una volta attraverso quei giochi", aveva detto qualche giorno fa. Uno dei temi su cui ha intenzione di insistere, infatti, è proprio la solidarietà umana. "Voglio porre una domanda: 'È possibile una vera solidarietà tra gli uomini?'", ha detto ricordando che nella prima stagione i personaggi "erano concentrati sul volersi uccidere a vicenda".