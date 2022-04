Squid Game 2: Due personaggi chiave torneranno nella seconda stagione

News Serie TV

Il creatore e regista del drama distopico Hwang Dong-hyuk ha confermato che rivedremo due volti noti: ecco di chi si tratta.

Il viaggio verso la seconda stagione di Squid Game è ancora lungo, ma il creatore Hwang Dong-hyuk fortunatamente non lascia mai i fan troppo a lungo senza aggiornamenti. Ospite insieme all'attore Park Hae-soo (nella serie Sang-woo, il numero 218) di un evento organizzato lo scorso fine settimana da Deadline, il regista è tornato a parlare di cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi del drama distopico coreano diventato rapidamente il più grande successo globale di Netflix. Ebbene, per prima cosa possiamo essere certi che rivedremo due dei personaggi principali già conosciuti nel ciclo inaugurale: Gi-hun e Front Man.

Squid Game: Gli aggiornamenti sulla seconda stagione

Gi-hun, interpretato da Lee Jung-jae, è stato il protagonista della prima stagione. Unico sopravvissuto alle sfide mortali al centro della serie, nell'ultimo episodio è tornato indietro in Corea invece di partire per gli Stati Uniti e riunirsi con sua figlia. Grazie alla sua interpretazione, Lee Jung-jae ha vinto anche un SAG Award. Il creatore aveva già anticipato nei mesi scorsi che era sua intenzione farlo tornare nella seconda stagione per opporsi ai sadici organizzatori del "gioco del calamaro" ed eventualmente fermarli. Front Man, interpretato sotto la maschera nera dall'attore Lee Byung-hun, è il perfido boss a capo dei giochi mortali che hanno messo l'uno contro l'altro 456 giocatori disperati che si contendevano il premio in denaro di 45,6 miliardi di won. Anche un suo ritorno era facilmente prevedibile, ma è la prima volta che Hwang Dong-hyuk ne parla con toni ufficiali.

In una precedente occasione, il creatore di Squid Game aveva parlato anche del possibile ritorno di Jung Ho-yeon, che abbiamo visto nei panni della disertrice nordcoreana Kang Sae-byeok, giocatrice numero 067. "Diciamo che forse ha una sorella gemella, vedremo", aveva detto stuzzicando la curiosità dei fan.

La speranza di Hwang Dong-hyuk

Il regista, inoltre, ha parlato del successo di Squid Game, diventata in poche settimane la serie tv più vista in assoluto su Netflix. Hwang Dong-hyuk spera che la serie contribuisca ad abbattere una volta per tutte la barriera linguistica avvertita dal pubblico occidentale e che in futuro gli spettatori di tutto il mondo guardino i prodotti coreani proprio come si fa con quelli in lingua inglese. “La mia speranza è che un lavoro come Squid Game abbia aperto nel suo piccolo le porte. Spero che il pubblico americano si convinca a guardarla con i sottotitoli, ma senza doppiaggio. Speriamo di avere questa opportunità", ha concluso Hwang.