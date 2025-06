Squid Game, ci sarà uno spin-off sul Front Man? L'attore che lo interpreta si sbilancia

News Serie TV

Lee Byung-hun, che in Squid Game interpreta l'organizzatore dei giochi noto come Front Man, non ha escluso la possibilità di uno spin-off dedicato al suo personaggio: ecco cosa sappiamo.

Manca poco alla terza e ultima stagione di Squid Game, in arrivo su Netflix il 27 giugno. In attesa del gran finale, i fan iniziano a chiedersi se davvero la serie coreana più popolare di sempre sia destinata a finire qui. Difficile pensare che Netflix rinunci così facilmente a un franchise diventato amatissimo a livello globale. Lee Byung-hun, l'attore che interpreta il misterioso Front Man, ha fatto intendere che la storia potrebbe continuare. Ospite del The Tonight Show di Jimmy Fallon, l'attore ha accennato alla possibilità di uno spin-off dedicato al suo personaggio. Non c'è nulla di confermato, naturalmente, ma le sue parole sicuramente non sono da sottovalutare.

Squid Game 3: Dopo il finale, uno spin-off sul Front Man?

A proposito di un possibile nuovo progetto tutto dedicato all'uomo in maschera nera che gestisce il sistema dei giochi mortali di Squid Game, Lee Byung-hun ha dichiarato: "Okay, devo dirlo... non ne sono sicuro. Ma c'è una possibilità, e non si può mai sapere cosa succederà".

È una frase apparentemente vaga, ma apre lo spiraglio a un futuro possibile per Squid Game, anche dopo la fine della terza stagione. Netflix, d'altronde, avrebbe tutto l’interesse a mantenere viva una delle sue produzioni di maggior successo degli ultimi anni (senza contare il presunto spin-off americano, non ancora confermato, a cui starebbe lavorando David Fincher).

Perché uno spin-off sul Front Man ha senso

Se Squid Game 3 si preannuncia come il gran finale della storia di Gi-hun (Lee Jung-jae) e del suo scontro ideologico con il Front Man, è altrettanto vero che la figura dell'organizzatore dei giochi (il fratello di Jun-ho, In-ho) resta avvolta nel mistero. La serie ci ha già mostrato parte del suo passato: da vincitore dei giochi a gestore spietato del sistema. Ma rimangono molte domande senza risposta, come le origini dei giochi, le motivazioni più profonde dietro la sua trasformazione, o chi c'era prima di lui. Un eventuale prequel incentrato proprio sul Front Man o sulle origini dei giochi potrebbe dunque approfondire i temi più oscuri della serie, spingendosi oltre i limiti morali già esplorati. A differenza della serie originale, che pur nella sua crudezza ha sempre lasciato spazio a un filo di speranza, uno spin-off sul Front Man potrebbe essere una storia completamente cupa, senza redenzione.

Naturalmente, il rischio è quello di diluire il messaggio originale della serie, già forte nel contrasto tra il cinismo del Front Man e la fede incrollabile di Gi-hun nell'umanità. Ma se il creatore Hwang Dong-hyuk riuscisse a trovare una nuova chiave narrativa, allora potremmo trovarci di fronte a una storia altrettanto meritevole di essere raccontata. Per ora, però, l'attenzione rimane sulla terza stagione che dovrà chiudere degnamente un arco narrativo iniziato nel 2021, quando Squid Game è diventato un fenomeno globale.