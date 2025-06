Squid Game 3: "Gli esseri umani sono...", come doveva continuare la frase di Gi-hun? Il significato

News Serie TV

Il regista di Squid Game Hwang Dong-hyuk e gli attori hanno spiegato il significato profondo delle ultime parole del giocatore 456, ma dopo il finale tantissimi fan stanno condividendo la loro personale interpretazione (SPOILER, se non lo avete ancora visto).

La terza stagione di Squid Game si è conclusa con un episodio che ha chiuso la storia della serie coreana numero 1 al mondo in modo poetico e profondo. I giochi sono terminati e il protagonista Gi-hun (Giocatore 456) ha fatto la sua scelta: ha deciso di sacrificarsi per lasciare vivere la figlia neonata della giocatrice 222. E, quando si è trovato davanti alla decisione finale, ha pronunciato una frase significativa che si interrompeva bruscamente: "Noi non siamo cavalli, siamo esseri umani. E gli esseri umani sono...". "Sono cosa?", ci siamo chiesti tutti. Con il suo gesto Gi-hun ha deciso di riaffermare la propria umanità e di dimostrare al Front Man che, talvolta, altruismo e bontà d'animo possono avere la meglio su egoismo e cupidigia. E si è trattato di una frase potente, sospesa, che ha lasciato milioni di fan col fiato sospeso e il cuore spezzato. Ma come sarebbe dovuta continuare quella frase? E soprattutto, perché il regista Hwang Dong-hyuk ha scelto di non concluderla? Lui stesso ha dato la sua spiegazione, ma sul web non mancano le teorie dei fan che hanno deciso di interpretare a modo loro questa scelta. Scopriamole tutte.

Squid Game 3: Il messaggio nascosto nella frase incompiuta di 456

Nel documentario Squid Game - Parlano i protagonisti, disponibile su Netflix, il regista Hwang Dong-hyuk ha svelato il significato dietro quell'interruzione così potente. In origine, Gi-hun avrebbe dovuto completare il suo pensiero con qualcosa di simile a: "In quanto esseri umani, dovremmo comportarci in questo modo, vivere in questo modo, e da ora in poi cercare di rendere il nostro mondo un posto migliore". Tuttavia, Hwang ha deciso di non inserire questa parte nel montaggio finale. Il motivo? Non esiste una sola definizione di "essere umano". Cercare di sintetizzare l'intera complessità della natura umana in una singola frase sarebbe stato limitante, quasi riduttivo. Come ha spiegato lo stesso regista:

"Le persone sono troppo complesse per essere racchiuse in una sola frase. Se avessi dato un messaggio troppo esplicito, avrei finito per limitarne il significato stesso."

Invece di concludere la frase con le parole, quindi, il messaggio è stato affidato al gesto estremo di Gi-hun: sacrificarsi per salvare la bambina di Jun-hee, la giocatrice 222. Un atto di altruismo che rispecchia l’essenza più profonda della sua umanità. Per Lee Jung-jae, interprete di Gi-hun, questa scelta era non solo coerente con il personaggio, ma anche fondamentale per mantenere un dialogo aperto con lo spettatore:

"Se avessimo detto tutto, gli spettatori avrebbero chiuso la storia lì. Invece, lasciando la frase incompiuta, li costringiamo a riflettere. È come se l’ultima scena fosse una domanda: 'Questo è ciò che pensiamo noi. Ma voi, cosa ne pensate?'"

Le interpretazioni dei fan: "Gli esseri umani sono…"

E se l'intento era quello di stimolare una discussione tra i fan, gli autori di Squid Game ci sono riusciti benissimo. Questo particolare ha acceso il dibattito online. Su Reddit e altri forum, le teorie si moltiplicano. Queste le più interessanti:

"Gli esseri umani sono... tutto" . Buoni, cattivi, compassionevoli, crudeli. Non esiste una sola verità, e Squid Game lo dimostra mostrando la vasta gamma di scelte, motivazioni e conseguenze di ogni personaggio.

. Buoni, cattivi, compassionevoli, crudeli. Non esiste una sola verità, e Squid Game lo dimostra mostrando la vasta gamma di scelte, motivazioni e conseguenze di ogni personaggio. "Gli esseri umani sono... ciò che fanno" . Per alcuni, la frase riflette lo specchio morale della serie. Ogni spettatore può completarla in base a ciò che ha visto e provato.

. Per alcuni, la frase riflette lo specchio morale della serie. Ogni spettatore può completarla in base a ciò che ha visto e provato. "Gli esseri umani sono... pensanti" . Richiamando il "Cogito, ergo sum" di Cartesio, la frase sarebbe un invito a riflettere sulla propria coscienza e sulla capacità di giudizio individuale che ci distingue dagli animali.

. Richiamando il "Cogito, ergo sum" di Cartesio, la frase sarebbe un invito a riflettere sulla propria coscienza e sulla capacità di giudizio individuale che ci distingue dagli animali. "Gli esseri umani sono... forse non così diversi dai cavalli". Una delle interpretazioni più affascinanti riguarda il parallelismo tra cavalli e giocatori, presente sin dalla prima stagione. Gi-hun inizia la sua storia scommettendo su una corsa di cavalli, ma finisce per diventare lui stesso un cavallo da corsa per il divertimento dei ricchi VIP. Non a caso il Front Man nella prima stagione dice: "Voi siete i nostri cavalli". I giocatori, infatti, vengono sfruttati, costretti a correre, uccidere e obbedire senza diritto di scelta. Gi-hun, nella sua ultima frase, prova a ribellarsi a questa disumanizzazione, dicendo: "Non siamo cavalli, siamo esseri umani." Tuttavia, dopo tutto ciò che ha visto non riesce più a dire cosa significhi essere umani.

La frase resta sospesa, nel dubbio, tra speranza e disillusione. Una cosa è certa: la frase "Gli esseri umani sono..." è diventata il simbolo perfetto del viaggio di Squid Game. Non esiste una sola interpretazionee, e forse è proprio questo il punto. Squid Game non ci dice cosa pensare, ma ci chiede di guardare dentro di noi e decidere chi siamo e chi vogliamo essere. Il regista ha spiegato: "Durante la produzione ho iniziato a riflettere su chi volevo essere: un pessimista o un ottimista. Ho scelto di credere che, nonostante tutto, possiamo ancora trovare una scintilla di speranza dentro di noi". Invece cosa sceglieremo noi?