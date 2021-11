Squid Game 2 si farà: Lo annuncia il creatore Hwang Dong-hyuk

News Serie TV

Messo alle strette dai giornalisti, il regista coreano ha confermato la seconda stagione della serie Netflix e prospettato il ritorno del protagonista Seong Gi-hun interpretato da Lee Jung-jae.

Siccome un annuncio ufficiale da parte di Netflix tardava ad arrivare, ci ha pensato il creatore e regista di Squid Game Hwang Dong-hyuk a rompere gli indugi e confermare, una volta per tutte, la seconda stagione della serie diventata la numero 1 del servizio di video streaming in tutto il mondo negli ultimi mesi. "Ci sarà certamente una seconda stagione", ha dichiarato all'Associated Press il regista che ha anche scritto e diretto in autonomia tutti e 9 gli episodi del k-drama di successo.

"Non avevo scelta", le parole del regista di Squid Game

"C'è stata così tanta pressione, così tanta richiesta e così tanto amore per una seconda stagione. Quindi mi sembra quasi di non aver avuto scelta!”, ha detto Hwang (al centro nella foto in basso) assicurando di avere già in mente la trama dei nuovi episodi: "Al momento sono in fase di pianificazione". Ma non è tutto. Il regista ha anticipato che nella seconda stagione tornerà sicuramente il personaggio di Seong Gi-hun (interpretato da Lee Jung-jae), l'ultimo sopravvissuto al brutale "gioco del calamaro". Ricorderete che nel finale della prima stagione Gi-hun aveva deciso all'ultimo momento di non imbarcarsi su un aereo che lo avrebbe portato da sua figlia negli Stati Uniti ma di restare in Corea per pianificare, forse, una sorta di vendetta contro gli organizzatori dei giochi mortali che sono al centro della trama della serie. Nei nuovi episodi "Gi-hun farà qualcosa per il mondo", ha detto Hwang Dong-hyuk senza sbilanciarsi troppo su tempi e modi.

Il successo di Squid Game

Arrivata su Netflix lo scorso 17 settembre, Squid Game - incentrata su un gruppo di disperati che accettano di partecipare a dei giochi per bambini che si rivelano poi mortali nel tentativo di vincere un premio milionario - è diventata la serie originale di Netflix più vista di sempre. Avendo convinto 142 milioni di account nelle prime quattro settimane dal debutto, ha superato il drama romantico in costume Bridgerton che si era fermato a 82 milioni di account coinvolti. Nielsen ne ha certificato il successo facendo sapere che solo negli Stati Uniti nelle ultime due settimane sono stati visualizzati oltre 3 miliardi di minuti della serie; Bloomberg ha stimato che nel complesso la serie farà guadagnare a Netflix 891 milioni di dollari. In tutto ciò, però, Netflix non ha ancora ufficializzato la notizia del rinnovo. Lo scorso settembre Bela Bajaria, Global TV chief di Netflix, aveva dichiarato che una seconda stagione sarebbe stata certa se Hwang fosse stato interessato e avesse trovato il tempo, visti i molti progetti su cui sta lavorando. Le ultime dichiarazioni del regista sciolgono quindi ogni dubbio: vedremo cosa farà Gi-hun dopo quella mancata partenza.