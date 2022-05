Squid Game 2 potrebbe arrivare già nel 2023: Le nuove anticipazioni del creatore

News Serie TV

Il regista della serie di successo di Netflix Hwang Dong-hyuk ha condiviso le sue idee sulla seconda stagione che, ha detto, potremmo vedere prima del previsto.

Hwang Dong-hyuk non vede l'ora di iniziare a lavorare alla seconda stagione di Squid Game. Dopo l'enorme successo della prima, le aspettative sono alte e la pressione si fa sentire, eppure il regista sudcoreano ha detto di avere le idee abbastanza chiare sui nuovi episodi. Talmente chiare che la serie potrebbe tornare già nel 2023 (o, al massimo, nel 2024). Ma non è tutto: parlando con Vanity Fair, Hwang Dong-hyuk ha anticipato qualcosa sulla trama e su ciò che possiamo aspettarci dal prossimo ciclo.

"L'umanità sarà messa alla prova", le anticipazioni del creatore di Squid Game

Al momento Hwang Dong-hyuk ha abbozzato soltanto tre pagine di materiale grezzo che, ha detto, spera di trasformare in una sceneggiatura al più presto. Ma cosa dobbiamo aspettarci? Vi ricordiamo che, nella prima stagione, Squid Game ha seguito un gruppo di persone disperate mentre prendevano parte a dei giochi mortali in cui alla fine solo uno sarebbe sopravvissuto e avrebbe vinto un montepremi milionario. Secondo il regista, nella seconda stagione "l'umanità sarà messa alla prova ancora una volta attraverso quei giochi". Uno dei temi su cui ha intenzione di insistere, infatti, è proprio la solidarietà umana. "Voglio porre una domanda: 'È possibile una vera solidarietà tra gli uomini?'", ha detto ricordando che nella prima stagione i personaggi "erano concentrati sul volersi uccidere a vicenda".

Torneranno gli attori della prima stagione? Front Man sarà più centrale

Sappiamo già che Gi-hun (Lee Jung-jae), il vincitore dei giochi alla fine della prima stagione, tornerà nei nuovi episodi. Secondo indiscrezioni, potrebbero tornare anche gli attori HoYeon Jung e Park Hae-soo, nonostante i loro personaggi Kang Sae-byeok e Cho Sang-woo siano morti. Lee Jung-jae, parlando con Vanity Fair, ha ricordato quanto emerso nei mesi scorsi e cioè che Kang Sae-byeok potrebbe avere una sorella gemella (e questo permetterebbe all'attrice di tornare a recitare nella serie) e ha suggerito che anche Sang-woo potrebbe essere stato salvato, in qualche modo, dai supervisori e che quindi potrebbe non essere davvero morto. Il regista, però, ha sottolineato che vorrebbe soprattutto concentrarsi sul misterioso Front Man, il supervisore dei giochi interpretato da Lee Byung-hun; siccome lo abbiamo visto poco nella prima stagione e la sua storia è stata solo accennata, Hwang Dong-hyuk vorrebbe che svolgesse un ruolo più centrale nei prossimi episodi e sta già lavorando in tal senso.