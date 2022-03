Squid Game: Jung Ho-yeon potrebbe tornare nella stagione 2, ecco come

News Serie TV

Lo ha dichiarato l'ideatore Hwang Dong-hyuk sul red carpet dei PGA Awards.

Dopo aver conquistato mezzo mondo, diventando nel 2021 la serie più vista di sempre su Netflix, la sudcoreana Squid Game si trova di fronte alla sfida molto ardua di riconfermare il proprio sorprendente successo nella seconda stagione. Del nuovo ciclo di episodi non si sa praticamente nulla ma, nelle scorse ore, parlandone con Deadline sul red carpet dei PGA Awards, l'ideatore Hwang Dong-hyuk ha condiviso qualche primissima indiscrezione, inclusa una sul possibile ritorno di uno dei volti più amati della stagione inaugurale.

Squid Game 2: Le nuove dichiarazioni dell'ideatore Jung Ho-yeon

"Ci saranno altri fantastici giochi, questo è tutto ciò che posso dire", ha condiviso Hwang. "Sto facendo ancora il brainstorming e raccogliendo le idee. Non ho ancora iniziato a scrivere". E dopo aver confermato che non rivedremo i personaggi della prima stagione, "perché la maggior parte di loro è morta", a quando pare lo stesso non si può dire degli attori e delle attrici che li hanno interpretati. "Cercherò qualche modo per riportarli nella seconda stagione", ha aggiunto Hwang. Quindi, facendo un gesto accanto a lui sul tappeto rosso, in direzione di Jung Ho-yeon, che abbiamo visto nei panni di Kang Sae-byeok, n. 067: "Diciamo che forse ha una sorella gemella, vedremo". E lei, ridendo, ha risposto: "Potrei cambiare il colore dei miei capelli. O usare la chirurgia plastica".

Alla domanda se l'enorme successo di Squid Game lo abbia sorpreso, Hwang ha risposto: "Sì, in un certo senso, perché chi poteva aspettarsi un successo di tali dimensioni? Mi sono sforzato di creare uno show di successo, ma non mi sarei mai potuto aspettare un tale successo. È stata una sorpresa". In aggiunta alle 1,65 miliardi di ore visualizzate nel primo mese di disponibilità, più del doppio della seconda serie più vista di sempre su Netflix (Bridgerton), Squid Game ha vinto tre SAG Award per le interpretazioni di Jung, Lee Jung-jae e dell'intero cast e un Golden Globe per l'interpretazione O Yeong-su, tra i molti altri.