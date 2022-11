Spike Lee dirigerà e produrrà una serie di formazione per Amazon Studios

News Serie TV

Il drama esplorerà il mondo di un programma ROTC.

Amazon Studios sta collaborando con il regista premio Oscar Spike Lee e le sceneggiatrici Jalysa Conway (9-1-1: Lone Star) e Rebecca Murga (Swagger), entrambe con un passato militare alle spalle, allo sviluppo di una serie di formazione incentrata sul Reserve Officers 'Training Corps (ROTC), un insieme di programmi di addestramento per ufficiali offerto agli studenti universitari in cambio di borse di studio e benefici.

Secondo Deadline, il drama senza titolo - del quale Lee sarà il regista e uno dei produttori esecutivi - esplora il mondo di un rigoroso programma ROTC presso una grande università, dove studenti provenienti dai più diversi ceti sociali si spingono a limiti che non avrebbero mai creduto possibili.

Non viene precisato ma tutto lascia pensare che la potenziale serie sia destinata a Prime Video. Conway e Murga hanno attinto alle rispettive esperienze nel Reserve Officers 'Training Corps, che le aiutate a pagare le spese universitarie, nella creazione della storia e dei personaggi. Un video introduttivo del progetto ha attirato l'attenzione di Lee, di recente in tv dietro la macchina da presa di She's Gotta Have It.