Spider-Man Noir: La serie live-action in sviluppo per Prime Video

News Serie TV

Il progetto è nelle mani del duo di Spider-Man: Un nuovo universo Christopher Miller e Phil Lord.

Silk: Spider Society potrebbe non essere l'unica serie tv con la quale Sony Pictures esplorerà lo Spider-Verse su Prime Video. Nelle scorse ore si era diffusa un'indiscrezione secondo la quale Spider-Man Noir, un'incarnazione hard boiled e in bianco e nero del celebre supereroe Marvel che lancia ragnatele, sarà il protagonista di un adattamento live-action per il servizio streaming di Amazon. La notizia è stata poi confermata su Twitter dal produttore esecutivo Christopher Miller, il quale ha aggiunto che "sarà fantastico".

Spider-Man Noir: Cosa si sa della serie tv?

Secondo Variety, il progetto è nelle mani di Miller e del suo storico partner Phil Lord, con il quale nel 2018 ha portato sugli schermi il film animato premio Oscar Spider-Man: Un nuovo universo, in cui Spider-Man Noir è doppiato da Nicolas Cage (l'attore ha dichiarato di recente che non riprenderà il ruolo nel sequel di quest'anno Spider-Man: Across the Spider-Verse). Entrambi ne saranno i produttori esecutivi, mentre la sceneggiatura è nelle mani di Oren Uziel (Mortal Kombat, 22 Jump Street).

Per quanto riguarda la storia, si dice che seguirà un supereroe più adulto e brizzolato nella New York City degli anni '30. Un personaggio che non si chiamerà Peter Parker. Creato nel 2009 da David Hine, Fabrice Sapolsky, Carmine Di Giandomenico e Marko Djurdjevic per l'omonima testata, originariamente il personaggio faceva parte di una linea di fumetti noir della Marvel che includeva anche X-Men Noir e Daredevil Noir, tra gli altri. La serie senza titolo si aggiunge a Silk: Spider Society, annunciata lo scorso novembre. In quell'occasione, si era parlato di una "suite di serie tv live-action" basate sugli oltre 900 personaggi Marvel in mano a Sony Pictures, serie destinate alla piattaforma Prime Video.