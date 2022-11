Colpo di scena: Marvel su Prime Video con diverse serie tv, a cominciare da Silk: Spider Society

News Serie TV

Il servizio streaming raggiunge un accordo con Sony Pictures. La prima serie si concentrerà su Cindy Moon.

Un intero gruppo di eroi Marvel sta per invadere il piccolo schermo. E questa volta non servirà l'abbonamento a Disney+ per appassionarsi a queste nuove storie. Lo studio Sony Pictures, che detiene i diritti cinematografici di oltre 900 personaggi della Casa delle Idee, per lo più legati alla figura di Spider-Man, ha raggiunto un accordo con la rete americana MGM+ (nota in precedenza come Epix) per la realizzazione di una "suite di serie tv live-action" basate su quei personaggi, prima delle quali Silk: Spider Society. Adattamenti che in giro per il mondo saranno proposti dal servizio streaming Prime Video.

I dettagli di Silk: Spider Society

Basata sui personaggi creati da Dan Slott e Humberto Ramos, Silk: Spider Society si concentra su Cindy Moon, una giovane donna coreano-americana morsa dallo stesso ragno radioattivo che ha morso Peter Parker, donandole gli stessi poteri di Spider-Man. L'action drama seguirà Cindy mentre sfugge alla prigione e cerca la sua famiglia scomparsa lungo la strada che la farà diventare la supereroina nota come Silk. Nei fumetti, Silk prova sin da subito una forte attrazione fisica nei confronti di Spider-Man, sfociata poi in una relazione più di tipo sessuale che sentimentale.

La serie è stata affidata alla sceneggiatrice Angela Kang, showrunner di The Walking Dead, che terminerà la sua lunga corsa questo fine settimana. Lei ne sarà anche la produttrice esecutiva insieme con Phil Lord, Christopher Miller e Amy Pascal, produttori del film animato di successo del 2018 Spider-Man: Un nuovo universo.

Le dichiarazioni

"La recente rivisitazione live-action e animata del franchise di Spider-Man da parte di Amy Pascal, Phil Lord, Chris Miller e Sony ha rappresentato una delle narrazioni supereroistiche più dinamiche del cinema", ha dichiarato la presidente di Amazon Studios Jennifer Salke in un comunicato. "Insieme alla visione creativa di Angela Kang, non potremmo essere più felici di portare Silk: Spider Society ai nostri clienti MGM+ e Prime Video".

Lord e Miller hanno aggiunto: "Angela è una professionista della quale rispettiamo e ammiriamo molto la prospettiva e la creatività. È anche decisamente divertente. Adora questi personaggi e ci sentiamo davvero fortunati per la possibilità di lavorare con lei per portare la storia di Cindy Moon nel mondo". Kang ha risposto: "Sono a dir poco entusiasta di unirmi alla famiglia di Amazon Studios per questo prossimo capitolo della mia carriera. Non vedo l'ora di lavorare con il team esecutivo su show diversificati, incentrati sui personaggi e rinfrescanti per il pubblico di tutto il mondo, e sono felicissima di tuffarmi nella prima sfida: portare in vita sullo schermo la supereroina coreano-americana Silk".