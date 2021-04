Speravo de morì prima, la sequenza con l'apparizione a sorpresa di Totti

News Serie TV

Un omaggio ai suoi tifosi, quello di Francesco Totti in persona, che appare nell'ultima puntata, in onda oggi su Sky e noi ve lo mostriamo in una clip video

Vestendo per un’ultima volta la maglia numero 10 della Roma, il vero Francesco Totti scenderà in campo in sostituzione di Pietro Castellitto nel finale di Speravo de morì prima, in onda stasera 2 aprile su Sky e in streaming su NOW dalle 21.15 (e già disponibile on demand nella sezione extra per i clienti Sky da più di tre anni). Guest star a sorpresa dell'ultimo episodio, in un ruolo tutto da scoprire, Corrado Guzzanti.

In una emozionante sequenza della serie diretta da Luca Ribuoli, il vero Capitano, già Pupone, entra in scena a salutare la sua città accorsa a celebrarlo all’Olimpico nell’indimenticabile pomeriggio del 28 maggio 2017 in cui Francesco Totti ha smesso definitivamente col calcio giocato.

La trama degli ultimi due episodi di Speravo de morì prima

I mesi passano in fretta, così come i pochi minuti che il Capitano trascorre sul campo. Ilary, non indifferente alla frustrazione del marito, rilascia un’intervista in cui definisce Spalletti “uomo piccolo”. Totti, tra il divertito e il preoccupato, decide comunque d’invitarlo alla festa per i suoi 40 anni al fine di evitare ulteriori tensioni. Mesi dopo, Baldissoni gli consiglia di annunciare che il prossimo sarà il suo ultimo Derby.

Il Capitano sta per appendere gli scarpini al chiodo. Ilary prova a risollevarlo organizzandogli un giro in motorino per tutta Roma insieme ai loro amici di sempre. Quando l’ultima partita è alle porte, l’ex detenuto Marco, nonostante sia il giorno del suo matrimonio, si precipita a vederla.

Speravo de morì prima – La serie su Francesco Totti è prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Fremantle.