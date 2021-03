Speravo de morì prima: la parola al cattivo, video intervista a Gian Marco Tognazzi alias Luciano Spalletti

News Serie TV

La sua interpretazione fedele e accurata di Luciano Spalletti, allenatore e antagonista di Totti nella sua ultima stagione, raccontata nella serie Sky Speravo de morì prima, ha creato polemiche e riazzato il tifo da stadio. La parola a Gian Marco Tognazzi.

Le polemiche erano attese e inevitabili, del resto quando si scatenano icone così care ai tifosi il vociare da bar dello sport è prevedibile, specie in questo periodo in cui sono chiusi, i bar. Luciano Spalletti è il vero cattivo, o meglio l'antagonista principale del duello western finale della carriera dell'ottavo re di Roma, Francesco Totti, nella serie televisiva di Sky, Speravo de morì prima. Giunta ormai alle ultime attese battute finali, con venerdì 2 aprile in onda le due puntate finali, vede un convincente Gian Marco Tognazzi indossare i panni tanto discussi dell'allenatore della disfida, tante volte al centro del vociare rumoroso delle radio locali romane.

Diamo allora la parola al "cattivo", a Gian Marco Tognazzi, in questa video intervista.