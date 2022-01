Space Force: Steve Carell è nei guai nel folle trailer ufficiale della seconda stagione

News Serie TV

La comedy "spaziale" di Greg Daniels torna con 7 nuovi episodi su Netflix il 18 febbraio.

Hanno ancora una missione: tornare sulla Luna. Ma i protagonisti di Space Force, la comedy di Netflix creata dalla premiata coppia di The Office Greg Daniels e Steve Carell, nella seconda stagione vivranno disavventure ben poco spaziali. Date un'occhiata al trailer ufficiale che ci dà qualche anticipazione sui 7 nuovi episodi in arrivo il 18 febbraio.

Torna Space Force: La trama della seconda stagione

Space Force segue Steve Carell nei panni di Mark R. Naird, un pilota pluridecorato scelto per guidare la nuova sesta branca delle forze armate americane: la Space Force. Scettico ma determinato, Mark si trasferisce con la famiglia in una base remota del Colorado dove, insieme a un eterogeneo gruppo di scienziati e “spacemen”, cerca di riportare rapidamente gli astronauti americani sulla Luna e conseguire il dominio totale dello spazio, come richiesto dalla Casa Bianca. La seconda stagione inizia con il generale Naird e il suo variegato team di collaboratori che devono dimostrare il loro vero valore alla nuova amministrazione, affrontando nel contempo sfide interpersonali. Riusciranno a fare squadra o saranno schiacciati dalla pressione? Il nuovo Segretario della Difesa (interpretato da Tim Meadows) nel trailer avverte il generale Naird: "Si dice che lei sia instabile, incompetente, fragile, eccentrico, indeciso e potenzialmente traditore. Ha cinque mesi per mettersi alla prova o il Presidente cambierà le cose". Ma Naird chiarisce ben presto che "la Space Force non va da nessuna parte".

Le novità nel cast e nel team creativo

Insieme a Carell tornano i membri del cast John Malkovich, Ben Schwartz, Tawny Newsome, Diana Silvers, Jimmy O. Yang e Don Lake. Nella seconda stagione, la serie ha potuto contare anche su Norm Hiscock (Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine), già collaboratore di lunga data di Greg Daniels, che si è unito a quest'ultimo in veste di co-showrunner. L'attore Jimmy O. Yang, interprete dello scienziato Chen Kaifang, si è unito inoltre al team degli sceneggiatori.