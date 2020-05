Space Force: Il teaser trailer della nuova comedy di Netflix con Steve Carell

News Serie TV

L'attore torna con l'ideatore di The Office Greg Daniels per una serie tv sulla prima forza armata spaziale terrestre.

Sette anni dopo la conclusione di The Office, una delle migliori e più divertenti comedy mai viste in tv, Steve Carell e Greg Daniels hanno riunito le forze per una nuova avventura televisiva che racchiude nelle dinamiche sul posto di lavoro tutta la sua comicità. Disponibile in streaming su Netflix dal 29 maggio, Space Force racconta della prima forza armata spaziale terrestre. Nulla di così fantascientifico vista la recente iniziativa del governo americano, sebbene ci auguriamo per loro che nella realtà le cose siano diverse da come le presenta il teaser trailer della serie.





La trama di Space Force

Con John Malkovich, Lisa Kudrow, Noah Emmerich, Ben Schwartz e lo stesso Carell tra i protagonisti, Space Force segue quest'ultimo nei panni di Mark R. Naird, un pilota pluridecorato che sogna di comandare l'aeronautica militare e invece vede la sua vita stravolta quando gli viene chiesto di prendere le redini della nuova sesta branca delle forze armate americane: la Space Force. Scettico ma determinato, Mark si trasferisce con la famiglia in una base remota nel Colorado, dove, insieme a un eterogeneo gruppo di scienziati e "Spacemen", cerca di riportare rapidamente astronauti americani sulla Luna e conseguire il dominio totale dello spazio, come richiesto dalla Casa Bianca.

Le dichiarazioni di Steve Carell e Greg Daniels

"L'idea è arrivata in maniera piuttosto insolita", ha detto Carell a proposito della genesi di Space Force. "Netflix voleva produrre uno show divertente e l'idea di un prodotto dedicato alle origini di una forza armata spaziale fittizia fece ridere tutti durante una riunione. Non esisteva nessuno show, non c'erano idee se non quella legata al titolo. Così ho chiamato Greg e gli ho detto: 'Ti andrebbe di creare uno show intitolato Space Force?'. E lui ha risposto: 'Sì, suona bene. Facciamolo'". Daniels ha aggiunto: "Dopo quella telefonata, abbiamo organizzato un sacco di sessioni creative in cui facevamo brainstorming a casa di Steve, delineando chi sarebbe stato il suo personaggio, quali pressioni avrebbe dovuto affrontare e cosa volevamo comunicare riguardo all'idea di rendere lo spazio più militare. Ci siamo resi conto che la storia aveva una grafica meravigliosa, una qualità mitica, e che faceva eco ad alcuni dei migliori momenti dell'America. Era ricca di eroismo e, allo stesso tempo, aveva un forte elemento satirico".