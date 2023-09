Sophia Bush in Italia alla scoperta delle sue radici: "Casa, cuore mio"

News Serie TV

L'attrice di One Tree Hill e Chicago P.D. è tornata in provincia di Piacenza, da dove i suoi antenati partirono per cercare fortuna negli Stati Uniti tanti anni fa, e ha ritrovato i suoi parenti.

Un weekend in famiglia, tra vecchie foto e lunghe tavolate in buona compagnia. Forse non tutti sanno che Sophia Bush, attrice americana nota soprattutto per aver recitato nell serie One Tree Hill e Chicago P.D., ha origini italiane. E nei giorni scorsi è tornata in provincia di Piacenza per trascorrere qualche ora insieme ai suoi parenti, alla scoperta delle sue radici. L'attrice ha documentato la giornata con diverse foto postate sui social e un messaggio che è una vera e propria dichiarazione d'amore verso il nostro Paese.

Le origini italiane di Sophia Bush

È stato un cugino di Sophia Bush - don Stefano Segalini, un sacerdote - a scoprire di avere una "cugina famosa" facendo qualche ricerca su internet. Su Facebook ha rintracciato un cugino alla lontana e da lui è stato messo in contatto con Maureen, la madre di Sophia Bush. La storia dei Segalini, come racconta don Stefano sui social, inizia da Giuseppe Segalini che alla fine del XIX secolo lasciò l'Italia insieme a sua moglie Lucia Paganelli per cercare fortuna a New York. I due concepirono quattro figli e che portarono in Italia. Due di loro, tra cui Mario (bisnonno di Sophia), fecero ritorno negli anni '30 negli USA. Maureen è figlia di Maria Anna Segalini, figlia di Mario. Don Stefano Segalini ha pensato bene, allora, di riunire tutta la famiglia organizzando un fine settimana a Piacenza e dintorni all'insegna dei ricordi, e Sophia Bush ha accettato l'invito.

Il post su Instagram dell'attrice

A Piacenza Sophia Bush ha avuto l'opportunità di scambiare ricordi e foto con i suoi parenti e, come riporta il Corriere di Bologna, di assaporare le prelibatezze della tavola e le specialità gastronomiche in un agriturismo della zona. Su Instagram l'attrice ha postato un carosello di foto in cui si mostra insieme alla sua grande famiglia italiana e ha scritto: "Ci sono voluti anni per organizzare questa reunion grazie alle quale quasi 50 membri della famiglia si sono ritrovati nel paese da cui proveniamo. 5 generazioni a scambiarsi storie, fotografie e a ridere insieme. Casa. Il mio cuore. Cuore mio. Italia".

Foto: Instagram @sophiabush