Sono Lillo 2 invade il Multiverso: La nostra intervista a Lillo, Pietro Sermonti e al regista Eros Puglielli

Debutta il 19 settembre su Prime Video la seconda stagione di Sono Lillo in cui il tragicomico supereroe Posaman fa un viaggio soprannaturale tra i diversi universi: ne abbiamo parlato con due dei protagonisti e con il regista in questa nostra video intervista.

Varchi dimensionali, un film su Posaman supereroe camorrista e addirittura un mondo in cui chi ha il naso a patata - come Lillo - viene discriminato. La seconda stagione di Sono Lillo, che debutta oggi 19 settembre su Prime Video con tutti i nuovi 6 episodi, è un calderone di assurdità e spassosissime trovate dal divertimento assicurato. Abbiamo fatto quattro chiacchiere con Lillo Petrolo - che oltre a esserne il protagonista ha anche scritto la serie con Matteo Menduni, Tommaso Renzoni e Matteo Calzolaio - Pietro Sermonti (che interpreta l'ormai famigerato agente Sergio Locatelli) e con il regista Eros Puglielli. Con loro abbiamo parlato dei motivi per cui dovreste vedere i nuovi episodi, del loro rapporto con tutto ciò che è mistico e soprannaturale (avendo a che fare con il Multiverso) e di molto altro. Guardate qui sotto la nostra video intervista.

Intervista: Stagione 2: La nostra intervista a Lillo, Pietro Sermonti e al regista Eros Puglielli - HD

Sono Lillo: La trama e il cast della seconda stagione

La nuova stagione di Sono Lillo racconta una nuova assurda avventura. Grazie a Posaman, il supereroe più supereroe di sempre, Lillo gode ormai di enorme popolarità. Ma sul set americano del suo prossimo film, scopre che Sergio ha ceduto tutti i suoi diritti d’immagine per un kolossal su Posaman supereroe camorrista. Disperato, cercherà in tutti i modi di svincolarsi dal film che finirebbe per distruggere la sua carriera. A complicare le cose si aggiungeranno problemi di identità e di cuore con il ritorno di Marzia dal Giappone, maledizioni e varchi dimensionali.

Oltre a Lillo Petrolo e a Pietro Sermonti, recitano in questa seeconda stagione Sara Lazzaro, Katia Follesa, Marco Marzocca, Cristiano Caccamo, e con la partecipazione di Paolo Calabresi e Corrado Guzzanti. Si aggiungono al cast tante guest star come Maccio Capatonda, Nino Frassica, Max Angioni, Brenda Lodigiani, Herbert Ballerina, Giovanni Vernia, Yoko Yamada e con la partecipazione straordinaria di Mago Silvan.