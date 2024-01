Solo Leveling, l'anime è in streaming sulla piattaforma Crunchyroll!

News Serie TV

La piattaforma Crunchyroll presenta in streaming agli appassionati di anime la versione italiana (per ora solo sottotitolata) di Solo Leveling, la serie tratta dalla light novel di Chugong.

L'anime Solo Leveling realizzato dallo studio A1 Pictures (di recente anche dietro al film Castello invisibile) ha iniziato la sua corsa sulla piattaforma streaming Crunchyroll, per il momento con i soli sottotitoli in italiano. L'originale light novel sudcoreana firmata da Chugong tra il 2016 e il 2018 ha acquisito negli anni molta popolarità, solidificata dall'adattamento in forma di manga coreano, cioè manhwa, a firma invece DUBU (Redice Studio). Al momento sono disponibili su Crunchyroll i primi due episodi dei 12 previsti.

Solo Leveling, la storia dell'anime su Crunchyroll

"Solo Leveling" significa letteralmente "salire di livello da soli", utilizzando il gergo dei giocatori di ruolo, che appunto "livellano" il proprio personaggio con punti esperienza ottenuti vincendo sfide, di solito gestendo un party, una compagnia di eroi. È però decisamente solitario il nostro protagonista Sung Jinwoo, che vive in un Sud Corea dove tramite portali si ha accesso a un pericoloso mondo di mostri. Vi si addentrano i Cacciatori, e Jinwoo fa del suo meglio, perché ha bisogno di soldi per sostenere madre e sorella. È purtroppo un cacciatore del basso grado E, considerato addirittura il peggiore, ma la sua vita cambia quando in un dungeon trova un accesso per una zona di grado S, la più alta: soccombe, però un misterioso "Sistema" gli propone di rinascere... potenziato.

Partito come light novel (romanzo con illustrazioni in stile manga), Solo Leveling è diventato un manhwa anche web comic, passo intermedio verso questo effettivo adattamento animato, del quale Crunchyroll ha cominciato la pubblicazione progressiva e simultanea in Europa, Stati Uniti, America Centrale, Sud America, Africa, Oceania, Medio Oriente, India e Comunità degli stati indipendenti. Shunsuke Nakashige dirige, Noboru Kimura si occupa delle sceneggiature, il design dei personaggi è di Tomoko Sudo, le musiche sono composte da Hiroyuki Sawano.