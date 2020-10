Snowpiercer 2: Mr. Wilford emerge nel tesissimo primo trailer della nuova stagione

News Serie TV

I nuovi episodi del thriller post-apocalittico in onda su TNT da gennaio.

Che la situazione in Snowpiercer stia per precipitare lo si era capito guardando stupefatti gli ultimi istanti dell'episodio che ha concluso il ciclo inaugurale. A portare ora nuovi elementi, quelli definitivi, è il primo trailer della seconda stagione diffuso dalla rete americana TNT in occasione del panel virtuale del thriller sci-fi al Comic-Con di New York, dove ne è stato annunciato anche il debutto negli Stati Uniti il 25 gennaio.

Snowpiercer: Dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta nella stagione 2

Il motivo è sempre lo stesso: Mr. Wilford. L'ultima volta che siamo stati in compagnia di Layton (Daveed Diggs) nel mondo post-apocalittico della serie, i sopravvissuti stavano cercando di mantenere la pace tra le due classi appena fuse, con Layton a fare da loro leader, quando si è scoperto che Mr. Wilford (interpretato dalla nuova aggiunta al cast Sean Bean) è vivo e diretto contro di loro con un secondo treno. Melanie (Jennifer Connelly), che lo aveva lasciato a terra credendo che la sua natura egoista e i suoi modi distruttivi non avrebbero giovato alla sopravvivenza della razza umana, ha rischiato la vita uscendo all'aperto per impedirgli di prendere lo Snowpiercer, fino alla rivelazione che Alexandra (l'altra new entry Rowan Blanchard), la figlia perduta di Melanie, è anch'essa viva e sotto la "protezione" di Wilford.

Nella seconda stagione emergerà una lotta per il potere completamente nuova, a causa della quale si aprirà una profonda spaccatura tra le persone leali a Layton e quelle che pensano sia meglio stare dalla parte di Mr. Wilford, il quale ha dalla sua un nuovo treno, una nuova tecnologia e un piano imprevedibile. Così, mentre Layton combatterà Wilford per l'anima dello Snowpiercer, Melanie guiderà la risposta verso una nuova, scioccante scoperta che potrebbe cambiare il destino dell'umanità.