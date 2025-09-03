TGCom24
Home | Serie TV | News | Slow Horses: Il trailer ufficiale italiano della quinta stagione
Schede di riferimento
Slow Horses
Anno: 2022
3,9
Slow Horses
News Serie TV

Slow Horses: Il trailer ufficiale italiano della quinta stagione

Carolina Mautone
1

L'acclamata serie di spionaggio con Gary Oldman torna il 24 settembre in streaming su Apple TV+: il trailer ufficiale italiano della stagione 5 e tutto sulla trama e il cast.

Slow Horses: Il trailer ufficiale italiano della quinta stagione

Gary Oldman e il suo Jackson Lamb finiscono nella fitta rete delle minacce terroristiche nella quinta stagione di Slow Horses. Apple TV+ ha diffuso il trailer ufficiale italiano del nuovo ciclo di episodi e l'attesa cresce. La serie, già premiata con Emmy e BAFTA, è pronta a tornare con un nuovo capitolo, sempre con Oldman nei panni di uno dei personaggi più riusciti della sua carriera. Basata su London Rules, il settimo libro della serie Slough House di Mick Herron, la nuova stagione arriva su Apple TV+ il 24 settembre, con il primo dei sei episodi che saranno resi disponibili settimanalmente fino al 29 ottobre.

La trama di Slow Horses

La storia di Slow Horses segue un gruppo di agenti dei servizi segreti britannici, finiti a lavorare in un ufficio dimenticato dell'MI5, chiamato Slough House. Qui si ritrovano i "falliti", quei personaggi che, a causa di errori gravi, sono stati messi da parte. Il loro capo, Jackson Lamb, interpretato da un Gary Oldman in stato di grazia, non è certo il tipo da rispettare le convenzioni, ma è un leader brillante, seppur burbero e cinico.

Le anticipazioni della quinta stagione

Nella quinta stagione, i protagonisti dovranno destreggiarsi tra un susseguirsi di eventi bizzarri che coinvolgono la città di Londra, legati in qualche modo alla nuova fidanzata misteriosa di Roddy Ho (Christopher Chung), il nerd tecnologico del gruppo. Come sempre, nulla è mai come sembra, e toccherà agli Slow Horses scoprire come tutto si colleghi. Un mistero che, come al solito, metterà in gioco le leggi non scritte dello spionaggio, dove l’unica regola che conta è: "coprirsi le spalle".

Il cast

Accanto a Gary Oldman, nella quinta stagione ritroviamo Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar e Aimee-Ffion Edwards e Jonathan Pryce che completa un cast già di per sé stellare. E in questa stagione il cast si arricchisce anche con Nick Mohammed, star di Ted Lasso, che si unisce come guest star, portando con sé il suo tocco unico e un po' di leggerezza.

Slow Horses: Un successo senza fine

La serie ha conquistato la fiducia degli spettatori guadagnandosi elogi dalla critica e premi. Le prime quattro stagioni sono state accolte con entusiasmo, con un punteggio Certified Fresh su Rotten Tomatoes. In particolare, la terza stagione ha ottenuto ben nove nomination agli Emmy, vincendo nella categoria Miglior Sceneggiatura per una Serie Drammatica. Un successo che ha spinto Apple TV+ a rinnovare la serie per ben due altre stagioni, la sesta e la settima.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Slow Horses
Anno: 2022
3,9
Slow Horses
Carolina Mautone
  • Giornalista professionista
  • Appassionata di Serie TV e telespettatrice critica e curiosa
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
The Vampire Diaries, Paul Wesley non è stata l’unica opzione per Stefan: Anche questa star Marvel era in lizza
news Serie TV The Vampire Diaries, Paul Wesley non è stata l’unica opzione per Stefan: Anche questa star Marvel era in lizza
Mercoledì 2: La spiegazione del finale di stagione e come getta le basi per la terza
news Serie TV Mercoledì 2: La spiegazione del finale di stagione e come getta le basi per la terza
The Paper: Lo spin-off di The Office rinnovato per una seconda stagione prima del debutto
news Serie TV The Paper: Lo spin-off di The Office rinnovato per una seconda stagione prima del debutto
Yaya DaCosta tra le protagoniste di Group Chat, Cary Elwes nel pilota di Very Young Frankenstein e altre news in breve
news Serie TV Yaya DaCosta tra le protagoniste di Group Chat, Cary Elwes nel pilota di Very Young Frankenstein e altre news in breve
L'età dell'innocenza: L'adattamento di Netflix svela i suoi primi protagonisti
news Serie TV L'età dell'innocenza: L'adattamento di Netflix svela i suoi primi protagonisti
Marvel Zombies: Il trailer ufficiale della serie animata in cui gli Avengers diventano mostri
news Serie TV Marvel Zombies: Il trailer ufficiale della serie animata in cui gli Avengers diventano mostri
Tulsa King: Samuel L. Jackson circuisce Sylvester Stallone nel trailer ufficiale italiano della stagione 3
news Serie TV Tulsa King: Samuel L. Jackson circuisce Sylvester Stallone nel trailer ufficiale italiano della stagione 3
Il rifugio atomico: Il trailer ufficiale italiano della nuova serie degli ideatori de La casa di carta
news Serie TV Il rifugio atomico: Il trailer ufficiale italiano della nuova serie degli ideatori de La casa di carta
Scopri tutte le News Serie TV
Le Serie TV del Momento
Mercoledì
NCIS: Tony & Ziva
L'estate nei tuoi occhi
Uno splendido errore
The Terminal List: Lupo Nero
Dexter: Resurrection
Only Murders in the Building
Alien: Pianeta Terra
The Twisted Tale of Amanda Knox
La Fidanzata
Upload
Stranger Things
Vai a Tutte le Serie TV