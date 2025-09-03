Slow Horses: Il trailer ufficiale italiano della quinta stagione

News Serie TV

L'acclamata serie di spionaggio con Gary Oldman torna il 24 settembre in streaming su Apple TV+: il trailer ufficiale italiano della stagione 5 e tutto sulla trama e il cast.

Gary Oldman e il suo Jackson Lamb finiscono nella fitta rete delle minacce terroristiche nella quinta stagione di Slow Horses. Apple TV+ ha diffuso il trailer ufficiale italiano del nuovo ciclo di episodi e l'attesa cresce. La serie, già premiata con Emmy e BAFTA, è pronta a tornare con un nuovo capitolo, sempre con Oldman nei panni di uno dei personaggi più riusciti della sua carriera. Basata su London Rules, il settimo libro della serie Slough House di Mick Herron, la nuova stagione arriva su Apple TV+ il 24 settembre, con il primo dei sei episodi che saranno resi disponibili settimanalmente fino al 29 ottobre.

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/slow-horses/3359/video/?vid=47873" title="Trailer Ufficiale Italiano: Stagione 5: Il trailer ufficiale in italiano della serie con Gary Oldman - HD">Trailer Ufficiale Italiano: Stagione 5: Il trailer ufficiale in italiano della serie con Gary Oldman - HD</a>

La trama di Slow Horses

La storia di Slow Horses segue un gruppo di agenti dei servizi segreti britannici, finiti a lavorare in un ufficio dimenticato dell'MI5, chiamato Slough House. Qui si ritrovano i "falliti", quei personaggi che, a causa di errori gravi, sono stati messi da parte. Il loro capo, Jackson Lamb, interpretato da un Gary Oldman in stato di grazia, non è certo il tipo da rispettare le convenzioni, ma è un leader brillante, seppur burbero e cinico.

Le anticipazioni della quinta stagione

Nella quinta stagione, i protagonisti dovranno destreggiarsi tra un susseguirsi di eventi bizzarri che coinvolgono la città di Londra, legati in qualche modo alla nuova fidanzata misteriosa di Roddy Ho (Christopher Chung), il nerd tecnologico del gruppo. Come sempre, nulla è mai come sembra, e toccherà agli Slow Horses scoprire come tutto si colleghi. Un mistero che, come al solito, metterà in gioco le leggi non scritte dello spionaggio, dove l’unica regola che conta è: "coprirsi le spalle".

Il cast

Accanto a Gary Oldman, nella quinta stagione ritroviamo Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar e Aimee-Ffion Edwards e Jonathan Pryce che completa un cast già di per sé stellare. E in questa stagione il cast si arricchisce anche con Nick Mohammed, star di Ted Lasso, che si unisce come guest star, portando con sé il suo tocco unico e un po' di leggerezza.

Slow Horses: Un successo senza fine

La serie ha conquistato la fiducia degli spettatori guadagnandosi elogi dalla critica e premi. Le prime quattro stagioni sono state accolte con entusiasmo, con un punteggio Certified Fresh su Rotten Tomatoes. In particolare, la terza stagione ha ottenuto ben nove nomination agli Emmy, vincendo nella categoria Miglior Sceneggiatura per una Serie Drammatica. Un successo che ha spinto Apple TV+ a rinnovare la serie per ben due altre stagioni, la sesta e la settima.