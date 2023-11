Slow Horses 3: Il trailer ufficiale italiano della nuova stagione della serie di spionaggio con Gary Oldman

News Serie TV

L'apprezzato spy drama torna il 29 novembre su Apple TV+ e adatta nei nuovi episodi il terzo romanzo della saga "Slough House" di Mick Herron: il trailer ufficiale italiano di Slow Horses 3.

Sta per tornare su Apple TV+, con la terza stagione, Slow Horses cioè la migliore serie di spionaggio in circolazione che probabilmente ancora non state guardando. L'appuntamento è per il 29 novembre con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale ogni mercoledì, fino al 27 dicembre. Nell'attesa, Apple TV+ ha diffuso il trailer ufficiale italiano della nuova stagione in cui ritroviamo l'irresistibile Jackson Lamb interpretato da un fantastico Gary Oldman.





La trama di Slow Horses

Basata sui romanzi della serie di spionaggio Slough House di Mick Herron, Slow Horses si concentra su una squadra di agenti dell'intelligence britannica che prestano servizio in un dipartimento della discarica dell'MI5, noto proprio come 'Slough House'. Gary Oldman interpreta Jackson Lamb, il brillante ma irascibile leader delle spie che finiscono a Slough House a causa di errori che hanno messo fine alla loro carriera. Nel trailer della terza stagione lo vediamo lamentarsi, per l'ennesima volta, per il fatto che ha chiesto degli "agenti di razza" per la sua squadra e ha avuto, invece, "ronzini".

Cosa ci aspetta nella terza stagione

Nella terza stagione, diretta da Saul Metzstein, una relazione romantica a Istanbul minaccia di svelare un segreto sepolto dell'MI5 a Londra. Quando Jackson Lamb e la sua squadra vengono trascinati nella lotta, si ritrovano coinvolti in una cospirazione che minaccia il futuro non solo di Slough House, ma dello stesso MI5. Oltre a Gary Oldman, il cast pluripremiato della serie include Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Freddie Fox, Chris Reilly, Samuel West, Sofie Okonedo, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan e Jonathan Pryce. A loro si uniscono nei nuovi episodi Sope Dìrísù che veste i panni di Sean Donovan, l'ex capo della sicurezza dell'ambasciata britannica a Istanbul, insieme a Katherine Waterston che interpreta Alison Dunn, un'agente dell'MI5 che scopre un oscuro segreto nel cuore dell'agenzia.